Las condiciones meteorológicas nocturnas, con ausencia de viento y temperaturas más bajas, han favorecido las labores de extinción

Incendio en Niebla, Huelva: la situación sigue siendo complicada y el fuego afecta ya a un perímetro 8.000 hectáreas

Compartir







Las rachas de viento han dado una tregua al incendio forestal en Navas de San Antonio, en Segovia. A última hora de este domingo el operativo de extinción ha podido avanzar en su lucha contra el fuego, una vez superado los peores momentos. A pesar de la evolución favorable, los cerca de 5.000 evacuados se mantendrán fuera de sus casas al menos por otra jornada.

El fuego permanece activo bajo los grandes bloques de granito, donde ha ido quemando vegetación de forma más lenta, pero con capacidad para generar nuevos focos si el viento vuelve a intensificarse antes de que se consiga apagar completamente. Por eso, los miles de desalojados de sus casas en los pueblos segovianos permanecerán repartidos en los dos pabellones habilitados en el Polideportivo Municipal de El Espinar y el de Villacastín, donde se espera que pasen otra noche más.

Las condiciones meteorológicas nocturnas, con ausencia de viento y temperaturas más bajas, han favorecido las labores de los equipos de extinción, según había adelantado señalado el director técnico de extinción del operativo INFOCAL, José Luis Sánchez, quien se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de consolidar el perímetro durante la noche.

"El flanco derecho está bastante controlado y el izquierdo un poco más activo", ha explicado el responsable técnico, que confía en que el trabajo de los medios desplegados permita afianzar el perímetro durante las próximas horas.

El fuego, que se declaró este sábado, fue avanzando con rapidez por las zonas de pasto, en un paisaje salpicado de encinas y grandes bloques de granito. Las llamas alcanzaron las encinas llegando a nivel 2 la intensidad del incendio y la cantidad de humo aumentan notablemente, mientras que las formaciones rocosas dificultan el acceso de los equipos a determinadas zonas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se mantienen evacuadas poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute

Este lunes, la maquinaria ya está trabajando con el objetivo de perimetrar y consolidar al máximo las zonas afectadas por el fuego. La evolución favorable del incendio de Navas de San Antonio se produce en paralelo a la del incendio de Revenga, también en la provincia de Segovia, después de una jornada especialmente complicada por las condiciones meteorológicas y las fuertes rachas de viento.

En Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas, muchas de ellas por sus propios medios, mientras se habilitaron autobuses y un espacio de acogida en el Polideportivo Municipal de El Espinar y el de Villacastín, que permanecen de forma preventiva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La emergencia también provocó durante la jornada cortes de carreteras y la suspensión temporal del transporte público municipal de El Espinar, cuyos vehículos fueron destinados prioritariamente a las labores de evacuación.