Es la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas

El tribunal sirio condenó a muerte a Maher al Asad, hermano de Bachar al Asad, y a Atef Najib, primo del exdictador

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Un tribunal penal sirio condenó en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

"La contribución del criminal Bachar al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, quien movilizó a las instituciones estatales para cometerlos", dijo el juez. Por ello, el tribunal declaró culpable a Bachar del "delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria, y de cometer crímenes de lesa humanidad", afirma el tribunal penal número 4 de Damasco.

El tribunal condena a prisión al primo y el hermano del exdictador

El tribunal sirio condenó a muerte este martes a Maher al Asad, hermano de Bachar al Asad, y a Atef Najib, primo del exdictador, además de otras seis figuras más del régimen, en lo que es la primera sentencia pública de la transición.

El fallo tuvo lugar en la audiencia contra Atef Najib, el que fue el jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa -donde comenzaron las revueltas populares en 2011 y que derivó en una guerra durante 14 años en el país-, y el único de la lista de nombres sentenciados que se encuentra detenido en Siria.

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"Las investigaciones y los testimonios de los testigos demostraron la participación del acusado Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas en Deraa", señala el tribunal. El magistrado añadió que la rama de seguridad política que Najib dirigía, "junto con otras ramas de seguridad, asaltó la mezquita Omari en Deraa".

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El magistrado afirmó que estos actos atribuidos a Najib, "según las investigaciones y los testimonios de los testigos, constituyen crímenes de lesa humanidad" y dictaminó la condena a muerte.