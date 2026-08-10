La ministra afirma que la llegada de migrantes no ha producido la suspensión de ninguna actividad ordinaria

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este lunes que la crisis migratoria de Ceuta se haya traducido en una crisis sanitaria en la ciudad autónoma, donde solo 95 de las 175 camas hospitalarias (el 54 %) están ocupadas, 20 de ellas por migrantes.

Desde el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta, se han incrementado las asistencias sanitarias a los migrantes: ese día, se registraron 1.149 asistencias y, desde entonces, se mantiene una media de 350 diarias en Atención Primaria (CS Otero y Tarajal), SUAP y urgencias hospitalarias.

La ministra afirma que no ha interferido en la atención a los ciudadanos

Así lo ha informado la ministra en sus redes sociales, en las que ha puntualizado que, a día de hoy, en el Hospital de Ceuta hay 175 camas, de las cuales están ocupadas en torno a 95, 20 de ellas por migrantes; uno de ellos permanece en la UCI y el resto están repartidos entre pediatría, obstetricia, neonatología, cirugía y hospitalizaciones médicas.

La llegada de migrantes, ha asegurado la titular de Sanidad, no ha producido la suspensión de ninguna actividad ordinaria ni ha interferido en la atención a los ciudadanos de Ceuta gracias a la diferenciación de los circuitos y al refuerzo de los puntos de asistencia por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección Asistencial de Ceuta.

García ha dado estos datos después de que el Colegio de Médicos de Melilla (Icomme) haya expresado su apoyo, solidaridad y reconocimiento a los profesionales sanitarios de Ceuta tras la presión asistencial que sufren como consecuencia de la crisis migratoria y haya reclamado una respuesta urgente ante esta situación.

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"La crisis migratoria no ha supuesto una crisis sanitaria", destaca Mónica García

Los profesionales de Melilla se han sumado así al llamamiento realizado por el Colegio de Médicos de Ceuta (Comce), que ha advertido de una situación de “catástrofe asistencial” y ha solicitado al Ministerio de Sanidad la activación de dispositivos sanitarios extraordinarios y el refuerzo urgente de los recursos humanos y materiales disponibles.

Mónica García ha considerado que "hay que reconocer y felicitar" a los profesionales sanitarios de Ceuta y a los equipos de apoyo de Cruz Roja por "la profesionalidad y la humanidad" con las que han cuidado a las personas que estos días han necesitado asistencia y ayuda, "sabiendo que han tenido que redoblar los esfuerzos".

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Pero ha querido puntualizar que "la crisis migratoria no ha supuesto una crisis sanitaria", lo cual "no quita" que el Ministerio mantenga la "estrecha colaboración" con las autoridades ceutíes competentes en materia de salud pública y para que entre todos se siga manteniendo "la universalidad, la calidad y los estándares de humanidad" propios de nuestro país y de su Sistema Nacional de Salud.

"Hoy Ceuta y Melilla cuentan con más recursos que nunca", afirma la ministra

Por último, la ministra ha recordado que, desde 2018, a pesar de que el cierre de fronteras supuso un descenso de la actividad asistencial en Ceuta de alrededor de un 34%, con un 17% menos de actividad en urgencias, un 55% menos de actividad en obstetricia y un 16% menos de ingresos, los recursos en la ciudad autónoma "se han incrementado en más de un 8%".

En el hospital, el aumento ha sido del 12% y en urgencias de un 22%. "Hoy Ceuta y Melilla cuentan con más recursos que nunca y con un presupuesto 70% superior al de 2018", ha subrayado.