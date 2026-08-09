Miles de ceutíes se han concentrado en la plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación

Ceuta registra a 1.300 menores migrantes pero la cifra podría ascender a 5.000: ¿qué protocolo se sigue en estos casos?

Compartir







Miles de ceutíes se han concentrado en la plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Más de 10.000 según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora.

Reúne a ciudadanos de distintos barrios y sensibilidades al margen de ideologías políticas

La concentración reúne a ciudadanos de distintos barrios y sensibilidades en una convocatoria que sus organizadores han querido mantener al margen de partidos políticos e ideologías y que pretende lanzar un mensaje de unidad de la sociedad ceutí ante una situación que ha dejado 83 fallecidos, según los últimos datos facilitados.

La plaza de la Constitución presenta una elevada afluencia de ciudadanos, que participan en el acto convocado por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú para reclamar que se atiendan las reivindicaciones que, según han señalado, Ceuta lleva años planteando en materia de seguridad, control fronterizo y respuesta ante las crisis migratorias.

PUEDE INTERESARTE Investigan seis presuntas agresiones sexuales a migrantes tras la entrada masiva a Ceuta

Durante la concentración, especial atención a la lectura de un manifiesto conjunto en el que las cuatro comunidades religiosas expresan “con una sola voz” su compromiso con la defensa de Ceuta y trasladarán las principales demandas de la ciudadanía ante la situación generada tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hoy, han repetido los convocantes, no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino.

Entre los asistentes, Juan Vivas

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una de las ausencias más destacadas ha sido la del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no ha acudido a la manifestación, y al que pidieron a gritos su “dimisión”.

La concentración ha tenido como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes han coreado en distintos momentos consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” acompañado de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

El ambiente ha sido reivindicativo, pero también de serenidad, en línea con el llamamiento de los organizadores a mantener la convivencia y evitar cualquier enfrentamiento.

El momento central, la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”

El momento central de la movilización ha sido la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria, y el mismo ha venido precedido del himno de España, que ha sonado por los altavoces.

El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia.

“Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo”, ha proclamado Chandiramani.

El documento ha descrito la situación actual como “extraordinariamente crítica” y ha denunciado que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada” ante la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y las dificultades de seguridad que afronta la ciudad.

Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos han pedido medios humanos y materiales suficientes, una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

“Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa”, recoge el manifiesto.

Niegan mensaje de rechazo hacia quienes llegan a la ciudad

Pero el texto leído ante los miles de asistentes también ha querido marcar distancia con cualquier mensaje de rechazo hacia quienes llegan a la ciudad y poner el acento en la convivencia.

“Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, ha señalado Chandiramani, quien ha defendido que proteger la convivencia implica preservar tanto la dignidad de las personas como la seguridad de la población y la cohesión social.

Las cuatro comunidades religiosas han reivindicado además su voluntad de formar parte de la solución y han apelado a los valores compartidos de paz, fraternidad, solidaridad, justicia y ayuda al prójimo.

El manifiesto ha incorporado así un mensaje de esperanza dirigido a una ciudad que, según sus promotores, ha demostrado a lo largo de su historia capacidad para superar momentos especialmente difíciles gracias a la fortaleza de sus ciudadanos y a la solidaridad entre vecinos.

La movilización ha concluido con un llamamiento a las autoridades para que actúen con “responsabilidad, compromiso y respuestas”, a la sociedad española para que muestre su solidaridad y a los propios ceutíes para que mantengan la serenidad, la confianza y la unidad.