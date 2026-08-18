Redacción Euskadi 18 AGO 2026 - 12:05h.

El hombre fue detenido tras vandalizar la obra de Ibarrola a solo unos metros de la comisaría de la Ertzaintza

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Vitoria-GasteizTener una comisaría de la Ertzaintza a solo unos metros de distancia no disuadió a un individuo de vandalizar el monumento a las víctimas del terrorismo que el artista Agustin Ibarrola ideó para Vitoria, y que se levanta desde hace 23 años en la calle Portal de Foronda. Otros ataques a esculturas, en la capital alavesa.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, el jueves un hombre se acercó a mediodía hasta el monolito, un montículo de granito y cerámica de 30 metros de diámetro que acoge las inscripciones con los nombres de las víctimas de ETA en la capital alavesa y en la columna de hierro de 20 metros de altura que completa la escultura, escribió con un rotulador la frase: ‘Más muertos’.

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Tras pintarrajear la escultura, el hombre se marchó, pero varios agentes de la Ertzaintza, tras comprobar lo ocurrido, le siguieron hasta detenerlo en una calle cercana. Fue trasladado a la cercana comisaría, situada en la misma calle que el monumento de Ibarrola.

Humillación a las víctimas

Actualmente, el hombre se encuentra en libertad con cargos y podría enfrentarse a un delito de daños y otro de enaltecimiento del terrorismo por humillación de las víctimas, es decir, por la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

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El monumento a las víctimas del terrorismo, en la calle Portal de Foronda, impulsado por Covite y elaborado, gratuitamente, por el artista y escultor vasco Agustín Ibarrola en 2003. El Colectivo de Victimas del Terrorismo (Covite) no ha dudado de condenar este último episodio de "odio" y de "humillar a las víctimas" en sus redes sociales: "ETA, afortunadamente, ya no mata. Pero el odio que la alimentó durante décadas sigue vivo, al igual que las ganas de humillar a sus víctimas y atacar su memoria. Condenamos rotundamente el ataque al monumento a las víctimas del terrorismo en Vitoria".

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Para realizar este monolito, un montículo de granito y cerámica de 30 metros de diámetro que acoge las placas de lava volcánica esmaltada con las inscripciones de los nombres de las víctimas de ETA en Vitoria, el artista vasco se inspiró en uno levantado cerca del Capitolio de Washington en memoria de las víctimas de la guerra de Vietnam.