Redacción Euskadi 04 SEP 2025 - 16:14h.

La obra representa un libro de tres metros de altura y fue instalada en 2004 en el parque de Judizmendi

Vitoria-GasteizLas protestas por el genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza se extienden por toda la geografía, la mayoría de ellas pacíficas, aunque en ocasiones, como ocurrió este miércoles en Bilbao la protesta contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta, derivó en momentos de tensión y acabo con tres personas detenidas y la suspensión de la prueba.

Justo ese mismo día, a poco más de 50 kilómetros, en Vitoria, desconocidos pintaban la escultura 'Convivencia' de la artista israelí Yaël Artsi-Moyal, erigida en el parque de Judizmendi como homenaje al antiguo cementerio judío, con palabras como “Genocidas”, “Hamás mátalos” o “Gora Palestina”.

La escultura de tres metros de altura representa un libro abierto, hecho de piedra caliza de Jerusalén, en el que se puede leer en hebreo, euskera y castellano una cita bíblica del libro de Isaías. No es la primera vez que desconocidos atacan la obra, la última ocasión fue hace tres años cuando desconocidos realizaron pintadas racistas en la misma.

El Ayuntamiento de Vitoria, al tener conocimiento de lo ocurrido, ya ha anunciado que procederá al borrado de las pintadas.