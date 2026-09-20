Maitena Berrueco 20 SEP 2026 - 19:00h.

Se deberá acreditar haber hecho, al menos, 80 kilómetros en dos meses para optar a ganar la bici eléctrica de 2.400 euros

Un inventor vitoriano patenta el sillín de bici con intermitentes y luces de freno

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Vitoria-GasteizEl tamaño y la orografía de Vitoria la convierten en una ciudad idónea para moverse en bicicleta. Relativamente pequeña y prácticamente llana, a excepción de su Casco Viejo, la capital alavesa soporta a diario un ir y venir de personas que se mueven en bici para acudir a los centros escolares, a los lugares de trabajo, a hacer la compra o acercarse a los ambulatorios.

Fomentar la movilidad sostenible se ha convertido en el reto de esta ciudad vasca, a la que solo el frío, que le ha valido el sobrenombre de Siberia-Gasteiz, le puntúa en negativo a la hora de subirse al sillín. El Ayuntamiento arrancó 2026 con la puesta en marcha de MugiBIKE, un nuevo servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas y, ahora, apuesta por impulsar su uso entre la capital y los polígonos industriales.

El caso es que en el paraíso de las bicis, hay un colectivo al que eso de desplazarse sobre dos ruedas no termina de convencer. Se trata de los cerca de 40.000 trabajadores que cada día van y vienen de sus domicilios en Vitoria a alguno de los polígonos industriales próximos, donde trabajan. Muchos lo hacen en transporte público, aunque otros muchos se desplazan en sus propios vehículos. ¿Y si fueran a su empresa, oficina o fábrica en bicicleta?

80 kilómetros en dos meses para optar al premio

La pregunta se la ha formulado el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria (CEA) que ha puesto sobre la mesa un listado de beneficios para quienes opten por la bici que incluye desde incorporar el ejercicio en la rutina diaria y mejorarla calidad de vida; a reducir su huella de carbono contribuyendo a tener una ciudad con menos humo y ruido; pasando por evitarse atascos y tiempo buscando aparcamiento y, por si fuera poco y dado el precio de la gasolina y el diésel, un considerable ahorro en combustible.

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Por si todo esto no termina de convencer a estos miles de ‘currelas’, Vitoria lanza el ‘Reto Biciempresa 2026’ y les anima a desplazarse en bicicleta a Jundiz o al resto de zonas industriales de la ciudad, con un jugoso premio: una bicicleta eléctrica, valorada en 2.400 euros.

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Las condiciones para participar en el sorteo pasan, eso sí, por acumular al menos 80 kilómetros durante los dos meses que dura la campaña. Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, los participantes utilizarán la aplicación ‘Ciclogreen’ para registrar los kilómetros que vayan haciendo a diario.

El primer premio será esa bicicleta eléctrica pero, además se sortearán dos tarjetas prepago de 100 euros y ocho más, de 50 euros, válidas para compras en el comercio local.