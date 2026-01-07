MugiBIKE arranca en Vitoria-Gasteiz con 80 bicicletas eléctricas y 12 estaciones

Los primeros 30 minutos tienen un coste fijo de 0,99 euros

VitoriaVitoria-Gasteiz ha dado un nuevo paso en su estrategia de movilidad sostenible con la puesta en marcha de MugiBIKE, el nuevo servicio municipal de préstamo de bicicletas eléctricas. El sistema, operativo desde el pasado mes de diciembre, supone la recuperación de un servicio público de alquiler de bicicletas en la capital alavesa después de más de una década sin una red municipal de estas características. El proyecto arranca con una flota inicial de 80 bicicletas y una red de 12 estaciones distribuidas por distintos puntos de la ciudad, cuatro de ellas dotadas con sistema de carga.

El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y está concebido como una alternativa real al uso del vehículo privado en los desplazamientos cotidianos. Su implantación se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por un modelo de ciudad más saludable, limpia y conectada, y se presta mediante una concesión con una duración prevista de cinco años.

Un sistema digital y accesible

MugiBIKE se gestiona íntegramente de forma digital a través de las aplicaciones MugiBIKE y MugiBIKE XL, disponibles para dispositivos móviles. Desde estas plataformas, las personas usuarias pueden registrarse, consultar la ubicación de las estaciones, comprobar la disponibilidad de bicicletas en tiempo real, seleccionar la modalidad de uso y gestionar cada trayecto.

Para acceder al servicio es necesario completar un registro previo y disponer de un saldo mínimo que cubra el depósito de 25 euros exigido antes de iniciar cualquier alquiler. Cada cuenta permite el uso de una bicicleta por viaje, y el desbloqueo se realiza escaneando el código QR del vehículo seleccionado. El cierre del trayecto debe efectuarse siempre en una estación habilitada, asegurando correctamente los anclajes delantero y trasero.

Las bicicletas están equipadas con tecnología GPS, lo que permite su localización en tiempo real y refuerza la seguridad del sistema frente a posibles incidencias o robos. El Ayuntamiento garantiza una disponibilidad mínima del 85% de la flota y ha habilitado un servicio de asistencia para resolver incidencias técnicas durante el uso.

Estaciones repartidas por la ciudad

La red inicial de MugiBIKE cuenta con 12 ubicaciones. Ocho de ellas son estaciones sin carga, situadas en Mendizorrotza, Universidades, los centros cívicos de Salburua, Zabalgana e Ibaiondo, las oficinas técnicas municipales de San Martín, el Hospital Universitario de Álava y Abetxuko. A estas se suman cuatro estaciones con puntos de carga, localizadas en Sancho el Sabio, la plaza Lehendakari Leizaola, la calle Obispo Ballester y la Estación de Autobuses.

Esta distribución permite cubrir distintos barrios y nodos estratégicos de la ciudad, facilitando los desplazamientos tanto de residentes como de personas que visitan Vitoria-Gasteiz por motivos laborales, académicos o turísticos.

Tarifas adaptadas a distintos usos

El servicio municipal de bicicletas eléctricas ofrece un sistema de tarifas progresivo, ajustado al tiempo de utilización. Los primeros 30 minutos tienen un coste fijo de 0,99 euros. A partir de ahí, el precio es de 0,04 euros por minuto hasta las dos horas y de 0,05 euros por minuto entre las dos y las cuatro horas. Para usos más prolongados, se establece una tarifa máxima de 18 euros para un periodo de hasta 12 horas.

Además, MugiBIKE incorpora una modalidad de abono mensual, con un coste de 29,90 euros, que permite el uso exclusivo de una bicicleta durante un periodo mínimo de un mes y máximo de tres. En este caso, la persona usuaria puede llevarse la bicicleta a su domicilio, facilitando su integración en la rutina diaria. Esta opción se destina a bicicletas adicionales a la dotación mínima del sistema.

Un proyecto con respaldo institucional y financiación europea

MugiBIKE nace del acuerdo presupuestario entre EH Bildu y el equipo de Gobierno PSE-PNV, con el objetivo de impulsar la movilidad activa y sostenible. El proyecto cuenta con una dotación económica total de 450.000 euros, de los cuales 300.000 euros proceden de la negociación presupuestaria municipal y 150.000 euros llegan a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Durante el acto de presentación participaron, entre otras autoridades, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria; la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal; la concejala de EH Bildu, Rocío Vitero; la diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González; y el viceconsejero de Turismo del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal.

Un servicio con vocación de crecer

El Ayuntamiento realizará un seguimiento periódico del funcionamiento de MugiBIKE para analizar su grado de utilización y valorar posibles ampliaciones en función de la demanda. El modelo está planteado como un sistema flexible y escalable, con margen para incrementar tanto el número de bicicletas como el de estaciones si la experiencia y el uso ciudadano así lo aconsejan.