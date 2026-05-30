Redacción Euskadi 30 MAY 2026 - 18:30h.

De las 12 plazas solo se han cubierto cinco, el 41 por cierto de las ofertadas

La edad de oro de la bicicleta: deporte, turismo y movilidad urbana a golpe de pedal

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Vitoria-GasteizLos bicipolis se habían convertido en un clásico del verano en Vitoria, desde hace 22 años. La forma verbal pretérita no es porque esta unidad policial haya desaparecido, sino porque con los años se ha ido desangrando hasta quedarse al borde de la extinción. Este año el Ayuntamiento anunció que, de nuevo, una unidad de agentes locales en bicicleta saldría durante los meses estivales a patrullar por Vitoria.

Así será, solo que la escasez de candidatos va a obligar a reducir considerablemente la cantidad de días que patrullan. Solo cinco de los 384 agentes de la Policía Local de Vitoria se han postulado para integrarse en esta unidad veraniega, es decir, menos de la mitad de las plazas que se habían ofertado.

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La desafección de los agentes hacia este servicio, no es un fenómeno nuevo, ya que el número de policías que patrullan en bici se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. De hecho, este año se abrió el debate sobre la continuidad del servicio, pero el Consistorio tras analizar la eficiencia, la operatividad y la conveniencia del servicio, finalmente optó por seguir adelante. El último año ya eran la mitad de los que pedaleaban hace ocho años, pero lo de 2026 no había ocurrido antes. Ni siquiera se han cubierto la mitad de las plazas.

Al borde de la desaparición

No ha habido, hasta el momento, una explicación oficial pero algunas voces apuntan a la gestión de la unidad como uno de los motivos para que los policías vitorianos no quieran calzarse el pantalón corto y el casco de bici durante sus jornadas de trabajo en verano. El sindicato mayoritario Sipla, en declaraciones a El Correo, advierte de que lo ocurrido evidencia una mala gestión de los recursos.

Su labor no es baladí, ya que se encargan de controlar la circulación de bicicletas por las calles de la ciudad y, en su caso, denunciarán aquellas infracciones que observen, tales como conducciones negligentes, circulación sin el casco obligatorio en menores de 16 años o la no utilización de luces por la noche, entre otros. Asimismo, desarrollarán una labor pedagógica para fomentar la convivencia entre ciclistas, conductores de otros de vehículos a motor y peatones.

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El correcto estado de las bicicletas también ocupará el día a día de este grupo. Y es que un buen mantenimiento de estos vehículos es esencial para la seguridad vial. En este sentido, controlarán las deficiencias técnicas que puedan encontrar durante su patrullaje. Otro de los objetivos de los agentes será detectar posibles deficiencias en los carriles-bici, sendas y vías públicas, con el objetivo de ponerlos en conocimiento del departamento correspondiente para su reparación.

Sea como fuere, este verano el escaso número de bicipolis y la reducción de días en que patrullarán hará que cueste más cruzarse con ellos. Si lo hacen, sepan que tal vez estén presenciando un acontecimiento histórico, puede que sea el último año en que los agentes patrullen en bicicleta por Vitoria. O, tal vez, no.