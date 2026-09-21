Maitena Berrueco 21 SEP 2026 - 12:47h.

Cerca de 200 jóvenes se organizaron para salir a buscar al payaso que desvelaba en redes sus supuestas ubicaciones

El creador del payaso viral confiesa que ha sido un experimento para poner a prueba el poder de la IA

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San SebastiánFin al engaño que ha mantenido durante días en vilo a dos localidades vascas. El payaso viral que ha revolucionado las guipuzcoanas, Urretxu y Zumarraga, y que llegó a congregar a cerca de 200 jóvenes que se organizaron para buscarle, nunca ha sido una persona de carne y hueso disfrazada. La broma, de dudoso gusto, se ha resuelto con la confesión, por supuesto también en redes, del creador anónimo del payaso que ha asegurado que "se acabó" y que "todo ha sido un experimento" que es "todo falso" y que "todo ha sido generado por la IA".

Los payasos, esos personajes caracterizados con ropas de colores llamativos, pelucas imposibles, rojas narices prominentes y maquillajes excesivos, que hacen las delicias de los más pequeños, y también de algún que otro adulto, a los que arrancan sonrisas con sus torpes movimientos y sus malabares. Sin embargo, hay quienes sienten un miedo irracional ante estos personajes que ocultan bajo un excesivo maquillaje su verdadero rostro y también hay payasos que dan mucho miedo , como el cinematográfico Pennywise.

Así, aprovechando que a muchos los payasos les dan pavor, en los últimos años dentro y fuera de nuestras fronteras algunos han decidido gastar bromas macabras caracterizados de payasos. Pero la Inteligencia Artificial ha dado una vuelta de tuerca a esto de sembrar el miedo o como mínimo de inquietar al personal con peluca, zapatones y nariz de gomaespuma.

Psicosis colectiva y rumores

Hace unos días en los municipios de Urretxu y Zumarraga cundió la alarma por la difusión, a través de las redes, de unos vídeos con imágenes borrosas en los que una persona disfrazada de payaso se paseaba por sus calles. Las imágenes se viralizaron y llevaron a muchos jóvenes a organizarse para salir en su búsqueda. El propio payaso a través de su cuenta de TikTok desveló cuales iban a ser sus siguientes ubicaciones, siempre acompañado de una inquietante musiquilla.

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Casi al mismo ritmo que la gente compartía las publicaciones se extendía la psicosis y los rumores comenzaron a correr, hasta el punto de avisar de que el presunto payaso estaba haciendo fuego en una zona de monte conocida como Santa Bárbara. Ertzaintza y Policía Municipal de Urretxu se desplazaron hasta el lugar. No había incendio ni tampoco nadie pudo ver al siniestro personaje.

La razón es que “nunca nadie ha salido a la calle vestido de payaso” sino que “todo ha sido generado por la IA”, explica la persona anónima que ha ideado este engaño. En realidad, esta persona lo califica de “experimento”, que asegura que solo pretendía poner a prueba el “poder de la inteligencia artificial” y que concluye que “es muy potente”, “muy fácil de usar” y que “puede tener un no muy buen uso”.