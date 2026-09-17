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La ficha policial de la doble de Jennifer López que se ha hecho viral en redes: "Definitivamente es 'Jenny from the block'"

La presa que se parece a Jennifer López
La imagen de la ladrona se ha viralizado rápido en redes sociales. Europa Press
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Cyrena Anne Quast, de 35 años, fue arrestada el pasado 30 de agosto en relación con un presunto robo en una tienda de Monticello, Minnesota, Estados Unidos. Pero lo que la ha hecho famosa no es su historial delictivo, sino el sorprendente parecido que guarda con la cantante Jennifer López, de 57 años.

La ficha policial de Anne Quast se ha hecho rápidamente viral en redes con miles de comentarios en redes. “Por un momento pensé que era JLo, jajaja”, bromeaba un usuario, mientras otro aseguró: “Hay un fallo en Matrix”.

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La comparación dio pronto con bromas relacionadas con el éxito de 2002, ‘Jenny from the Block’. “En prisión la conocen como Jenny del Bloque D”, bromeó un usuario. Otro escribió: “definitivamente sigue siendo Jenny from the Block”.

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El dependiente de la tienda la reconoció

Otros usuarios incluso bromeaban con que podría ganar dinero como imitadora profesional o doble de Jennifer López. Según la policía, Cyrena Anne fue arrestada tras el robo de dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas valoradas en aproximadamente 580 dólares.

Según la denuncia, un empleado de la tienda en la que se produjo el robo reconoció a Quast por otro presunto robo ocurrido en el mismo local dos días antes. La mujer admitió después haber cogido las dos baterías.

Según medios locales, el arresto del 30 de agosto no fue su primer encuentro con las fuerzas del orden. Quast se ha visto involucrada en otros arrestos relacionados con posesión de drogas, conducción bajo los efectos del alcohol, huida de la policía, proporcionar una identificación falsa y varias infracciones de tráfico.

Pero lo que realmente la hizo viral fue la difusión de la fotografía policial en la que los usuarios encontraron similitudes con el parecido físico de la mítica cantante estadounidense.

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