Detenido un varón en Vitoria por quebrantar una orden de protección hacia sus padres

La Policía Local de Vitoria ha detenido a un varón de 51 años por quebrantar una orden de protección hacia sus padres

Condenado por quebrantar la orden de alejamiento de su exnovia al seguirla en TikTok y darle a 'me gusta'

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Vitoria-GasteizAgentes de la Policía Local de Vitoria han detenido esta medianoche a un varón, de 51 años, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de una orden de protección hacia sus padres.

La Guardia Urbana ha informado que los hechos sucedieron sobre las 0:00 horas cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en una vivienda del barrio de Zaramaga, ya que un varón que tenía una prohibición de acercamiento al domicilio de sus padres se encontraba tocando el timbre de la casa.

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A la llegada de los agentes al lugar, el varón ya no se encontraba en el portal. Sin embargo, cuando se entrevistaron con los demandantes del servicio, volvió a llamar al videoportero. Entonces lo identificaron y, tras comprobar que la medida cautelar se encontraba en vigor, procedieron a su detención.

Otros delitos registrados en las últimas horas

En materia de policía judicial se presentaron 22 denuncias: una por lesiones; otra por violencia de género; diez por hurto, de los cuales, uno de bicicleta y otro en interior de vehículo; dos por robo en vivienda, una de ellas en grado de tentativa; tres por estafa; dos por daños; una por tráfico de drogas; una por quebrantamiento de condena y una por pérdidas, según confirman desde el Ayuntamiento de Vitoria.

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En temas de tráfico, durante las últimas horas se han contabilizado 22 accidentes donde solo ha resultado una persona herida. Se trata del conductor de un patinete eléctrico, de 47 años, que fue embestido por un turismo en la calle Las Arenas minutos antes de las 14:00. A consecuencia de las lesiones fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.