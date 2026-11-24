El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por nacimiento

El Gobierno recurre la ley del 'concebido no nacido' de Madrid y anuncia un refuerzo de las garantías para ejercer el derecho al aborto en la sanidad pública

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor.

Según han anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales se cumple así con el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición.