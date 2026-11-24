Antoni Mateu 24 NOV 2026 - 05:00h.

José de la Cruz, director técnico de TrendAI, explica los elementos clave para prestar atención en un momento del año donde las estafas se incrementan

“¿Me puedes adelantar 960 euros?”, la estafa de la que nos alerta el ministerio del Interior con una respuesta aún más sorprendente

Compartir







La IA, si se usa con malicia, es un propulsor para los delitos informáticos, siendo la suplantación de identidad uno de los grandes vectores de ataque. Si a esto se suman fenómenos en los que se aumentan las compras, como es el caso del Black Friday, por internet, entonces se crea el caldo de cultivo perfecto para, no solamente que suban las estafas, sino que estas sean más difíciles de detectar, ya que la IA las ha 'maquillado'.

En esta línea, el director técnico de TrendAI, José de la Cruz, explica por qué esto sucede y cómo nos podemos prevenir para así tener una experiencia de compra en línea lo más segura posible.

La IA “acelera las capacidades” humanas, también las de ataque

Según explica el experto, antes “los ataques se elaboraban manualmente y había que generar un virus, una página web, o incluso el correo electrónico para atacar”. Con la IA, prosigue, el método cambia y se perfecciona: “los ataques se elaboran de una manera mucho más rápida, automática y, sobre todo, más creíble”.

Es en esa credibilidad, donde de la Cruz enfatiza que “ahora nos encontramos con un correo perfectamente refractado y que simula a la perfección, píxel a píxel”. Las imágenes corporativas de empresas (fraudulentas) que nos contactan, explica, son unos de los elementos más suplantados.

PUEDE INTERESARTE Importante cambio en las llamadas comerciales: qué significa el nuevo prefijo 400 y qué hacer si te llaman desde otro número

Las estafas que nos podemos encontrar en Black Friday

El comercio en línea masivo tiene un reto a superar: las tiendas fraudulentas. Aquí, el directivo ilustra que “los ciberdelincuentes crean réplicas de todo con el uso de IA generativo y, de hecho, pueden llegar a ser idénticas, incluso para el ojo experto”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El factor estacional es otro de los ingredientes esenciales: “cuando entramos en campañas como el ‘Black Friday’, estamos dispuestos a recibir este tipo de informaciones y a utilizarlas de maneras más inseguras. Cuando vemos una oferta muy tentadora, un producto que buscamos a un precio mucho más bajo, tendemos a reducir toda nuestra barrera de seguridad y estamos más predispuestos a caer en este tipo de fraudes”.

“Cada vez más complicadas”

Ante toda esta situación, hemos preguntado al experto cómo se puede hacer frente a este tipo de ataques. No obstante, explica que “estas señales son cada vez más complicadas de detectar" y que "desde el punto de vista de la imagen es muy difícil”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, enumera otros elementos a los que se les puede prestar atención: “Debemos fijarnos en el dominio al que accedemos, tener en cuenta el canal con el que se comunican con nosotros y, si recibimos una oferta a través de mensaje de texto de WhatsApp, debemos verificarlo de manera alternativa”.

La lista de recomendaciones se completa, de acuerdo con el experto, con otras medidas como “no hacer clic en el enlace que vemos que nos llega”, y optar por buscar la página en internet “para comprobar si realmente es verídica”. También, “si dudamos de las pasarelas de pago, pongámonos en contacto directamente con la tienda para verificar su autenticidad”.