Maitena Berrueco 19 OCT 2026 - 12:51h.

El desahucio estaba previsto para este 19 de octubre pero se ha paralizado durante dos meses

Un instituto de Vitoria exige frenar el inminente desahucio de tres de sus alumnos y su familia

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San SebastiánEste lunes 19 de octubre a las 08.00 horas, estaba previsto el desahucio de una familia de seis personas, entre ellas dos niños de 10 y 8 años, en el barrio donostiarra de Egia. Su contrato de alquiler ha finalizado, pero no han abandonado la vivienda al no haber logrado encontrar otra a la que trasladarse.

De momento, el lanzamiento no se ejecutará, ya que el Sindicato de Vivienda Saretxe logró la semana pasada paralizarlo no, de forma definitiva, pero sí, durante dos meses para proceder al análisis de la situación de esta familia y lograr el informe de vulnerabilidad. Mientras tanto, esta misma semana en Vitoria sigue adelante el desahucio de una familia con seis menores a su cargo en Vitoria.

En la otra cara de la moneda, la propietaria del piso, que según desveló El Diario Vasco, no es una gran tenedora sino una mujer de 44 años, mileurista y con una hipoteca que no quiere seguir alquilando el piso porque lo necesita para vivir. Y así, este conflicto ha sacado a la luz "una lucha entre miembros de la clase trabajadora"

La clase trabajadora, enfrentada

Desde Saretxe han calificado la situación de “injusta” tanto para los inquilinos, “que están en peligro de quedarse en la calle”, como para la propietaria que “no puede volver a su casa cuando la necesita”. En este sentido, lamentan que los conflictos de vivienda “enfrenten a la clase trabajadora” porque “no se trata de quién necesita más esa casa, sino en por qué no hay vivienda garantizada para la clase trabajadora, y quién es responsable de ello”.

Desde el sindicato han querido evitar el debate sobre “quién es la ‘verdadera’ persona o familia vulnerable, ni comparar quién está en peor situación”. Eso sí, mientras la semana pasada se planteaba que el último objetivo era que esta familia consiguiera “un nuevo contrato” y pudieran “quedarse en la casa en la que están hoy en día". Ahora Saretxe, en un comunicado publicado en sus redes sociales, pide al Ayuntamiento que garantice una alternativa de calidad para la familia que iba a ser desahuciada.

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¿Cómo debería resolverse este conflicto?

El sindicato de vivienda Saretxe exige al Consistorio y a los servicios sociales que asuman responsabilidades para resolver o evitar este problema: “La situación de la vivienda es tan grave que obliga a la clase trabajadora a luchar entre si” por una necesidad básica e imprescindible, cuando deberíamos “actuar juntas contra nuestro enemigo común, es decir, contra quienes especulan con la vivienda y contra los ayuntamientos, gobiernos y administraciones que perpetúan esta situación”.

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Saretxe que arrancaba su publicación mostrando su respeto por la situación que “está padeciendo” la propietaria y el “sufrimiento” que esto le pueda causar, concluía haciendo un llamamiento a esta mujer para hablar con ella y aclarar bien la situación.

Para terminar, "querríamos añadir que mientras se permita y se legitime hacer negocio con la vivienda, seguiremos encontrándonos constantemente con situaciones como estas. Es hora de que las trabajadoras dejemos de pisotearnos las unas a las otras".