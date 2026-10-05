Desahuciada en Vitoria, Álava, una familia con dos menores de edad a su cargo

Europa Press Redacción Euskadi 05 OCT 2026 - 17:17h.

El desalojo se ha producido cuando las personas afectadas carecían de una alternativa habitacional.

Cronología de 10 días con la vivienda como protagonista: de Maricarmen al 'no' a la propuesta del Gobierno

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Una familia con dos menores de edad a su cargo ha sido desahuciada este lunes en Vitoria, según ha denunciado el Sindicato Socialista de Vivienda. Este colectivo ha afirmado, a través de un comunicado, que el desalojo se ha producido cuando las personas afectadas carecían de una alternativa habitacional.

Manifestación en Vitoria

El Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz ha subrayado que "esta no es una situación aislada", ya que el pasado viernes se produjo "una situación muy parecida" en la capital alavesa. "Mientras el PSOE se quiere presentar como solución a la crisis de vivienda, esta es la realidad que sufren día a día las familias de la clase trabajadora", ha manifestado.

Con el objetivo de denunciar los desahucios de esta última semana y defender que la vivienda sea un derecho garantizado, el Sindicato de Vivienda Socialista de Gasteiz ha convocado una concentración para este martes, a partir de las 19.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca.