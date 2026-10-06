Maitena Berrueco 06 OCT 2026 - 11:36h.

Esther ha tenido que ser trasladada en ambulancia mientras un centenar de personas protestaban en la calle por su desalojo

El Sindicato de la Vivienda AZET acusa al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE de ser "los ejecutores directos" del desalojo

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Bilbao“Esther está muy mal”. Tanto que sus vecinas reclamaban a gritos una ambulancia, que finalmente se la ha llevado. Así ha salido esta mujer de la que ha sido su vivienda durante la última década y que hoy, por orden judicial, ha tenido que abandonarla. Este desahucio se suma al que ayer, lunes 5, dejó en la calle a una familia con dos hijos en la capital alavesa.

El goteo de desahucios continúa en Euskadi, en pleno debate sobre la Vivienda. Esther llevaba una década residiendo en un piso de alquiler social en el barrio bilbaíno de Atxuri. Sin embargo, su situación laboral actual le impide seguir cumpliendo con los pagos estipulados y Alokabide la ha dejado en la calle: “No tiene a dónde ir, es una persona vulnerable que se queda en la calle, sin alternativa”, advierten.

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A las 9.30 horas de este martes 6 de octubre, la comitiva judicial ha llegado al bajo 7 del número 3 de la calle Ortutxueta, propiedad de Alokabide, la sociedad pública del Gobierno vasco encargada de gestionar la política social de alquiler de vivienda en el País Vasco.

Para entonces, los agentes antidisturbios de la Ertzaintza llevaban hora y media desplegados en torno a este inmueble para impedir el acceso del centenar de manifestantes que protestan en el exterior por este desahucio, “tras el que no está ni un pequeño tenedor ni grandes tenedores, sino que los responsables directos son las instituciones públicas”, denuncian.

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"Se lavan las manos"

El Sindicato de la Vivienda AZET critica que Alokabide y los representantes políticos “se han lavado las manos” ante un desahucio, “que ellos pueden parar”. Por eso, lamentan que “estén todo el día los políticos hablando de vivienda y del decreto, pero cuando pueden evitar que una personase quede en la calle, aquí nadie es responsable”.

La portavoz del colectivo Celia Alegria ha señalado a "los ejecutores directos" del desahucio, "el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE-EE". "Estas dos semanas hemos visto en todos los medios estatales llenándose de discursos electoralistas en defensa de la vivienda cuando, a efectos prácticos, son los que pretenden ejecutar este desahucio y que no quieren darle ningún tipo de alternativa habitacional", ha manifestado.

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Deudas desde 2017

El Gobierno Vasco explica que Esther acumulaba deudas desde 2017 y que abonaba un "alquiler muy bajo", teniendo en cuenta que de media en Alokabide el coste del alquiler es de 250 euros mensuales. En este sentido, explican que el desahucio que se ha ejecutado esta mañana en Bilbao es la culminación de un proceso que llevaba tiempo "judicializado". Además, añaden que hay 110.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda de alquiler social en Euskadi y que "debemos ser muy rigurosos con la vivienda pública".

Este desahucio se produce solo unas horas después de que este mismo lunes, una familia con dos menores a su cargo fuera desahuciada en Vitoria “sin alternativa habitacional”, como denunciaba en Sindicato de Vivienda Socialista de Gasteiz. Esta tarde a partir de las 19 horas está prevista una concentración de protesta.

No son los únicos lanzamientos previstos, ya que el próximo viernes 23 de octubre, una familia con seis hijos menores a su cargo, deberá abandonar la vivienda en la que residen desde 2018, porque el propietario no quiere renovar el contrato. Pese a los intentos paternos por buscar otro piso, no lo han logrado y si nada lo remedia, en unos días se quedarán en la calle.