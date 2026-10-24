Maitena Berrueco 24 OCT 2026 - 22:06h.

Izan Martín Peña, de 19 años practica Kárate desde que tenía solo tres, "me viene de familia, mis padres son mis profes"

En Polonia se ha convertido en campeón del mundo sub-21 en kumite (menos de 75 kilos)

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BilbaoCon un padre y una madre karatekas, el jovencísimo Izan Martín Peña estaba casi predestinado a practicar esta disciplina deportiva. “Ellos son mis profes y mi madre además es mi nutricionista”, revela Izan. Lo que pocos podían imaginar cuando empezó con solo tres añitos a pisar el tatami es que llegaría a convertirse en el primer karateka vasco y el único de todo el Estado, hasta ahora, en ser campeón del Mundo de Kárate sub-21. “Estoy muy contento”, confiesa.

El vizcaíno ha hecho historia imponiéndose por 6-4 en la final al competidor de Marruecos, en la categoría sub-21 de Kumite -75 kilos en la localidad polaca de Bielsko-Biała. Lo ha logrado a sus 19 años, en Polonia, ante la mirada orgullosa de Rubén y Raquel, sus progenitores que “me apoyan incondicionalmente”.

Con ellos, con su hermano pequeño Erlantz, que también practica Kárate, y el resto de la familia tiene pendiente “celebrar por todo lo alto” este ‘hito’ deportivo, a lo largo de los próximos días. De momento, el de Barakaldo ha regresado con su título bajo el brazo a su rutina diaria, casi como si nada hubiera pasado.

"Lo llevo en la sangre"

Compagina su segundo año estudiando Ciencias del Deporte con diez horas de entrenamientos semanales a los que suma las competiciones los fines de semana. Un sacrificio que le roba tiempo a otras aficiones pero que él acepta con agrado, porque “lo llevo en la sangre”.

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Años de entrenamiento, de renuncias y sueños que culminan ahora con este triunfo histórico que llega “antes de lo esperado”, porque, tal y como cuenta Izan, “esta era mi primera convocatoria con la selección y jamás pensé que pudiera hacer realidad este sueño tan rápido”. Sin tiempo casi para digerirlo, el karateka vasco ya se ha fijado próximos desafíos en su meteórica trayectoria deportiva, el más cercano el Campeonato de Europa el próximo febrero de 2027 y en noviembre de ese mismo año, el Campeonato del Mundo Absoluto, “aun tengo tiempo para este último pero voy a por todas”, promete.