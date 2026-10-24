Elena González 24 OCT 2026 - 22:53h.

La intervención del monarca ha sido de carácter rutinario, ha durado media hora y pasará la noche ingresado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

La familia real se encontraba en Asturias porque esta mañana han entregado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026

Compartir







El rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, este sábado según ha informado la Casa del Rey. La intervención, de carácter rutinario, ha tenido una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con la información facilitada.

La operación se ha resuelto en media hora

La operación ha tenido lugar sobre las 21:30 horas ha tenido lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias donde esta mañana toda la familia real ha entregado el Premio Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar 2026.

La Familia Real ha protagonizado una jornada muy especial para la localidad de Llanes

Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido este sábado a Llanes, Asturias, para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la tradición marinera, la sostenibilidad y la conservación de la cultura pesquera.

La Familia Real ha protagonizado una jornada muy especial para la localidad y ha sido recibida con expectación por los vecinos, que no han querido perder la oportunidad de verles de cerca. A su llegada, los monarcas han protagonizado unas imágenes marcadas por la cercanía y la naturalidad, saludando amablemente a las personas que se han acercado para darles la bienvenida y dedicándoles gestos de cariño durante el recorrido. Así, durante toda la visita hemos podido ver muestras de cariño hacia los ciudadanos, con abrazos a bebés, saludos a los llaniscos y muchas fotos y agradecimientos.

La cercanía de la Familia Real

Uno de los detalles que más ha llamado la atención a su llegada ha sido la actitud de los Reyes con los ciudadanos. Tanto Felipe VI como doña Letizia se han mostrado muy cercanos, saludando con una sonrisa a quienes aguardaban su presencia y atendiendo amablemente a la gente. Las imágenes de este encuentro reflejan un ambiente distendido, con los monarcas dedicando tiempo a los vecinos en medio de una jornada de gran importancia para Llanes, que se ha convertido este sábado en el centro de todas las miradas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También han acaparado parte del protagonismo la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han llegado juntas, dejando ver una vez más la complicidad que existe entre ambas hermanas. Su presencia conjunta ha vuelto a despertar el interés de quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos, especialmente en una cita tan significativa dentro de la agenda institucional de la heredera al trono.

Tras la intensa jornada vivida en Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, las dos han acompañado a sus padres en este compromiso, en el que la familia real ha vuelto a compartir protagonismo con los vecinos y las tradiciones asturianas.