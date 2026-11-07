Maitena Berrueco 07 NOV 2026 - 05:30h.

La Escuela de Artes y Oficios acoge hasta el día 8 de noviembre la recreación de las aulas de los años 60 y 70

La exposición 'Yo también fui a la EGB... en el Sanpru' ha sido promovida por antiguos alumnos

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Vitoria-GasteizMucho antes de la digitalización de las aulas cuando en las clases los pupitres eran de madera, en las pizarras se escribía con tizas, un crucifijo presidía la estancia y el profesor impartía clase desde una tarima, las siglas EGB (Educación General Básica) marcaban el día a día en los colegios.

De aquella época quedan hoy nostálgicos y también renegados, quienes añoran aquellos tiempos pasados y los convencidos de que el sistema educativo actual, dividido en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria o ESO, ha mejorado con creces a su predecesor.

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Sea como fuere, muchos de quienes vivieron la EGB y también algunos de los que sobrevivieron a ella, recuerdan con nitidez los cuadernos Rubio, las gomas Nata de Milan, los bolígrafos Bic o los lápices de colores Alpino. En Vitoria, un grupo de antiguos alumnos y alumnas del colegio San Prudencio, el primer centro escolar mixto que hubo en la ciudad, han decidido recrear cómo eran sus clases en los años 60 y 70. Para ello, han ido reuniendo distintos materiales de la época, fotografías, cuadernos, deberes, libros y todo lo que han podido para este particular viaje al pasado.

La Escuela de Artes y Oficios de la capital alavesa acogerá hasta el 8 de noviembre la exposición "Yo fui a EGB... en SanPru", una iniciativa promovida por antiguos alumnos y alumnas para compartir recuerdos, experiencias y materiales de una época que forma parte de la historia educativa de la ciudad. La muestra reunirá fotografías, objetos escolares y otros elementos que permitirán revivir la vida cotidiana de quienes estudiaron en aquellos años. La entrada será libre y en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

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Primer cole mixto y laico de Vitoria

El Colegio San Prudencio surge en el curso 1954-55 como Asociación de Padres, Asociación Pedagógica San Prudencio, por iniciativa de un grupo de familias preocupadas por dar a sus hijos e hijas una enseñanza de calidad, participativa e innovadora. Ejemplo de ello es la introducción desde el principio de la coeducación, niños y niñas convivían y se educaban en la misma aula, (a pesar de no estar permitido por entonces) y de un nuevo método para el aprendizaje de la lectura y escritura. Del mismo modo uno de sus rasgos más característicos desde sus inicios ha consistido en destacar la importancia de la participación de los padres y madres, junto al profesorado, en la educación de sus hijos e hijas. Por ello se optó por la figura jurídica de Asociación, descartándose también cualquier ánimo de lucro.

El Colegio San Prudencio aportó en aquellos momentos un nuevo aire, unas formas más modernas y aperturistas en el quehacer pedagógico, con un alumnado y familias procedentes de muy diversos ambientes socio-económicos incluso ideológicos. En un principio, al carecer de instalaciones propias, comenzó a funcionar en aulas cedidas por la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Hoy sigue en pie como cooperativa de enseñanza concertada, sin ánimo de lucro y trilingüe, integrada en el proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora.