Yo fui a EGB: la exposición que nos adentra en la generación de la nostalgia

Joaquín de Luz, director artístico del Festival de los Veranos de la Villa: "Es una celebración de la nostalgia de los 70 ,80 y 90"

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Una cinta de cassete, una televisión que se cambia de canal levantándote del sofá, el mítico boli Bic, la vida con teléfonos fijos sin un móvil en la mano, esa televisión con los canales justos. Programas míticos como el '1.2, 3' que pegaban a media España ante el sofá, con la famosa Ruperta. Mazinger Z y las series infantiles míticas que muchos niños siguen viendo hoy. Es la década de los 80, con su ET, con la inocencia que hoy parece perdida. La vida en la calle, con la familia, los veranos en los pueblos...

Una evocadora exposición, en Madrid, recupera este y otros muchos objetos que utiliban los chavales que fueron a EGB. Como señala Joaquín de Luz, director artístico del Festival de los Veranos de la Villa, es "una celebración de la nostalgia de los 70 ,80 y 90".

En esta exposición se hace un recorrido a través de los recuerdos de la infancia de toda una generación para ser transportados a estancias de la época, donde se podrán encontrar objetos, sonidos, olores que creíamos desaparecidos al convertirnos en supuestos seres adultos.

La cocina de la abuela, el cuaderno "Rubio", los materiales escolares, tu primera colonia “Chispas”, los sábados por la mañana en la tele, la banda sonora de tu infancia con el Vamos a la cama que hay que descansar. O el recuerdo de Espinete o La Bruja Avería. Son algunos ejemplos de la innumerable colección de artículos que componen esta muestra.

Cómo ir a la exposición

Del 8 de julio al 30 de agosto

De martes a sábados de 10 a 14h y de 17:30 a 20h

Domingos y festivos de 10:30 a 13:30h

Cerrado: los lunes

Actividad para todos los públicos

Acceso libre hasta completar aforo

CALLE CONDE DUQUE , 9 Distrito Centro