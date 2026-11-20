Maitena Berrueco 20 NOV 2026 - 04:29h.

Dos de sus características principales eran las paradas a demanda, al igual que un taxi, y la prohibición de viajar de pie

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BilbaoDurante un cuarto de siglo, en Bilbao se viajaba, entre otras opciones, en el azulito, un microbús que en la práctica funcionaba como un taxi colectivo. Se viajaba sentado, se solicitaba la parada a demanda para bajarse y para subirse, con solo levantar la mano y siempre y cuando hubiera plazas disponibles.

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao (AAFB) conserva un pedacito de historia de la capital vizcaína: el único Azulito existente en el mundo. El histórico microbús que guarda la AAFB se ha podido ver en el BEC de Barakaldo, en el marco de ‘Retroclásica Bilbao’. Se trata de un Mercedes Benz circuló como transporte público entre 1972 y 1988. 16 años en los que cubrió la línea F que unía Uribarri, Indautxu e Ingenieros.

Durante 25 años Azulito recorrió las calles de Bilbao convirtiéndose en el primer autobús con paradas a demanda, es decir, que los usuarios podían solicitar que les recogiera, como un taxi, levantando la mano en plena calle y siendo además, pionero en incorporar las primeras conductoras de autobuses urbanos de toda España.

Prohibido viajar de pie

Este microbús, en el que estaba prohibido viajar de pie, comenzó a circular el 4 de diciembre de 1963 y se mantuvo en las calles bilbaínas hasta mediados de 1989. Muchos aún recuerdan estos vehículos Mercedes de un intenso color azul por la ciudad.

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Durante un viaje a Estambul, el impulsor del Azulito se fijó en los taxis colectivos y quiso que en la ciudad vasca la gente pudiera moverse en Mercedes y con chófer. Durante todos esos años se convirtió en el transporte preferido de las clases medias y altas de la villa.

En 1970 este medio de transporte urbano incorporó a las primeras conductoras de autobuses urbanos de todo España. Por aquel entonces tenían entre 22 y 25 años y tras recibir la formación necesaria, las primeras siete conductoras se pusieron al volante de uno de estos vehículos hasta que en 1989, año en el que se retiraron los autobuses por falta de rentabilidad del servicio.