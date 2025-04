También expresa que "mi bebé se escapó, pero primero intentó internarme". "No fue al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo", continúa, insinuando que la razón de su supuesta separación fue porque Bianca tuvo "un ataque de pánico" por sus mensajes en redes. "No le gusta la forma en que tuiteé", pronuncia. "Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está", canta sobre Censori.