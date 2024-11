Última jornada del juicio de Samuel Luiz: la defensa de uno de los acusados asegura que la muerte la causó un menor

La de ayer fue una sesión muy intensa con los informes finales de las tres acusaciones, especialmente implacable y dura, se mostró la fiscal cuando habló de una cacería, de una manada que fue a por Samuel. Según la propia fiscal del caso, los detenidos acorralaron y llevaron hasta la muerte a través de múltiples golpes y patadas a Samuel Luiz . En su alegato final pedía al jurado que honren y tengan en cuenta Samuel durante su deliberación. Las otras dos acusaciones han insistido en que Samuel no tuvo ninguna posibilidad de defenderse y que la actuación fue grupal. Cada uno de los cinco acusados participó de manera activa en la muerte de Samuel.

Según él, existe una "versión oficial", la mantenida por la Policía Nacional sustentada en los vídeos y los testimonios de aquel momento, y unas "pruebas objetivas", que son las examinadas en el juicio -excepto las policiales, que las ha visto parciales-, donde buena parte de los testigos dijeron que se habían olvidado de lo ocurrido y otros eran amigos de los acusados. "No hay un solo testigo que haya respaldado esta versión (oficial). No hay ni un solo testigo que haya detallado ninguna de las acciones", ha opinado.

Sobre la causa de la muerte, ha mantenido que "los forenses no descartaron la existencia de un golpe mortal " -aunque sí lo hicieron-, y ha sostenido que tuvo que haber un golpe clave, que cree que lo provocó un menor con un arma, con la que pegó en la cabeza a Samuel Luiz -esto se descartó durante la investigación-, un supuesto hecho que es "una amenaza total para la versión que se ha expuesto aquí".

Respecto a su defendido, ha indicado que "no hay un solo testimonio de que Alejandro Freire pegase a Samuel al final de la agresión" sino que solo ve acreditado que lo agarró por el cuello en los instantes iniciales durante "cinco segundos", lo que ve incompatible con buscar una muerte, pues además ha señalado que "no es lo mismo el que pega al inicio que al final, cuando ya no se tenía en pie".