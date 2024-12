La mañana del día 24, cuando hacía unos recados con sus hijos de 16 y 17 años, la casa de Raúl se incendió, y de ella no pudo sacar nada, ya que quedó completamente destrozada por las llamas. La ropa que llevaban puesta y una muda que les prestó la Guardia Civil son ahora sus únicas pertenencias, aunque no por ello han perdido la sonrisa: la solidaridad de sus vecinos contribuye a que no la pierdan.