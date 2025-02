Esta no ha sido una jornada escolar más para las niñas de Vigo que, con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Ciencia, visitaron este martes el centro de investigación Cinbio dependiente de la Universidad de Vigo; volvieron al cole más motivadas que nunca, con la mente más abierta y con la firme decisión de que de mayores serán lo que quieran ser, sin que ningún estereotipo lo impida: “Los hombres se han llevado más premios, pero estamos tan capacitadas como ellos ”, explicaba una de las alumnas tras la visita.

Sí que es cierto que “hay más presencia masculina que femenina, hay un sesgo importante”, confiesan, y eso hace que “las chicas no tengan referentes como los pueden tener ellos y se disuadan”, pero no impide que las que hay no sean buenas en sus ramas; lo son, y mucho.