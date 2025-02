A pesar de los avances en igualdad de género, muchas niñas siguen sintiendo que ciertas profesiones no están a su alcance. La falta de referentes femeninos en áreas como la ciencia, la tecnología o la ingeniería refuerza los estereotipos y limita sus aspiraciones. En este contexto, iniciativas como Inspiring Girls juegan un papel clave para impulsar la confianza de las niñas y mostrarles que pueden ser lo que quieran. A través de encuentros con mujeres profesionales de distintos sectores, esta organización busca despertar vocaciones y romper barreras.

R: Las niñas carecen de mujeres referentes en muchas áreas profesionales. No existe un reconocimiento adecuado a la contribución de las mujeres al conocimiento y al progreso de la humanidad desde los diversos ámbitos en los que han intervenido. Esta falta de visibilidad de las mujeres en estos ámbitos priva a las escolares de un elemento clave de identificación social. Si no lo ven, no aspiran a ello. Si a esto le sumas que disminuye mucho su confianza en sí mismas en estos años de adolescencias, y que aún los estereotipos son muy acentuados, las barreras son tanto internas como externas.