13 JUN 2025

La jueza de guardia lo envió a prisión provisional, acusado de seis delitos de agresión sexual a menores

Máxima tensión a la llegada a los juzgados de Marín del monitor de la piscina acusado de agresión sexual a menores

Marín, PontevedraTras más de una hora de declaración del detenido y después de escuchar a la madre de la denunciante, la jueza de guardia, del Juzgado de Instrucción número 2 de Marín, lo tuvo muy claro y decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Sergio, el monitor en prácticas de la piscina municipal, que había sido detenido el martes.

El rumor circulaba entre los padres y madres de las menores que acudían a la piscina desde hacía varias semanas pero la primera denuncia llegó el pasado lunes. Fue después de que una de las menores contara a su madre el relato de lo que había pasado en las instalaciones municipales de Marín. El martes a primera hora, cuando llegaba al trabajo, el monitor fue detenido.

Sergio llevaba desde abril trabajando como monitor en prácticas de la piscina. Y pocas semanas después de su llegada algunas de las menores comenzaron a relatar lo que ocurría. “En la piscina municipal tenían sospechas desde abril”, pero “hasta que no denunció una madre el lunes no hicieron nada”, contaba una madre de otra de las niñas que acudían a la piscina, a las puertas del Juzgado. Allí un grupo de algunos padres y madres esperaban al detenido “para verle la cara”. En sus testimonios, estos padres hablan de “tocamientos en el agua, al sacarlas del agua y también en el vestuario”, algo que no está permitido, aseguran, ya que los monitores no comparten este espacio con las alumnas.

Los investigadores han tomado declaración a la madre denunciante y varias madres más. Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos se habrían producido de manera continuada desde la incorporación del monitor a la plantilla de la piscina municipal en abril de este año. En su auto de envío a prisión, la jueza lo acusa de seis delitos de agresión sexual a menores.

Tensión máxima a la llegada del detenido a los Juzgados

Cuando el joven monitor llegó al Juzgado, a cara descubierta para su declaración, la rabia de los padres se convirtió en furia, con insultos, gritos y forcejeos y algún intento de acercarse al detenido que tuvo que ser frenado por los agentes de la Policía Nacional y Local desplazados para intentar calmar los ánimos. Pero resultaba difícil frenar la ira de unas familias que también han pedido responsabilidades por haber permitido esta situación durante estos meses. Vanesa, otra de las madres afectadas, comentaba indignada tras verle la cara al detenido: “mi hija es muy pequeña y seguramente no se ve a acordar de todo esto, pero yo sí”.

El Concello de Marín, responsable de las instalaciones de A Raña, se ha pronunciado a través de un comunicado, donde han expresado su "absoluta consternación" ante estos hechos, "tremendos y lamentables” y ha ofrecido su colaboración a las familias, a las que han mostrado “toda la solidaridad” y para las que han pedido “el más absoluto respeto e intimidad".

