Yolanda Menadas 08 JUL 2025 - 07:00h.

“No tiene azúcar, no tiene colesterol. Y tiene la cabeza perfecta y una memoria excepcional”, dice su hija Mari

Esperanza ha mantenido una rutina activa: bailes dominicales en el centro de mayores y cartas de lunes a sábado

Compartir







OurenseTras el fallecimiento de Lola González, a los 111 años en Monforte, la ourensana Esperanza Cortiñas se convierte en la persona más longeva de Galicia, con 108 primaveras. La noticia la pilló en un día de baile con su hija Mari Vázquez porque a pesar de los años, ella baila casi cualquier cosa subida a sus tacones. “El baile no lo pierde, no falta ningún domingo y eso que este domingo hacía mucho calor y no había aire acondicionado”, nos dice su hija por teléfono porque lo único que le falla un poco a Esperanza es su oído.

Aunque hoy es ourensana, Esperanza nació el 3 de diciembre de 1916 en Carballedo (Lugo) donde trabajó desde niña en ferias ganaderas o sirviendo por los pueblos. Se mudó a Ourense con 20 años, cuando se casó. Al quedarse viuda con tres hijas a cargo, se mudó unos años a París y volvió a Ourense tras jubilarse.

En la ciudad de As Burgas celebró su 108.º cumpleaños, el pasado diciembre, rodeada de su familia y con comida y baile en un restaurante local. “Dice ella que ha de ser así para que no se oxiden los huesos”, explicaba una amiga al micrófono de Informativos Telecinco.

Esperanza mantiene una vida activa física y mentalmente

A lo largo de los años, Esperanza ha mantenido una rutina activa: bailes dominicales en el centro de mayores y cartas de lunes a sábado en el centro sociocomunitario. Si hay algo que tampoco falta en su día a día es un chupito de licor café. “Lo tomamos todos los días a las once y media, lo preparamos nosotras y lo hacemos flojito. Yo también lo tomo porque parece que funciona”, nos explica entre risas Mari. Incluso este mismo año viajó hasta Alicante para visitar a unos nietos y su bisnieto. A Esperanza es difícil encontrarla en casa.

Con vistas a su próximo cumpleaños su principal deseo sigue siendo la salud, para seguir disfrutando del baile y de su licor café de mediodía.

Ourense podría convertirse en un “yacimiento de longevidad”

De las 20.000 personas centenarias que actualmente hay en España, 2000 están en Galicia y el yacimiento más grande está en Ourense, donde viven alrededor de 400 personas longevas, que pasan todas ellas de los 100 años. Hasta allí ha viajado el cardiólogo Manuel de la Peña para estudiar el caso de Esperanza. “En el último chequeo, dijo que mi madre tenía la tensión como una chica joven”, cuenta orgullosa Mari. “No tiene azúcar, no tiene colesterol. Y tiene la cabeza perfecta y una memoria excepcional”, añade.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esperanza no solo representa la longevidad gallega, sino también el espíritu de superación: baila cada domingo, mantiene vivas sus tradiciones y su familia la arropa con cariño y respeto. Su historia es una inspiración para celebrar la vida… ¡y el siguiente cumpleaños!