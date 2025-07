La bióloga Tamara Pazos asegura que la clave de la longevidad no tiene tanto que ver de cómo nos cuidamos a nivel individual

Así afecta la soledad no deseada a personas mayores: el 30% de los suicidios tienen lugar en esta etapa de la vida

La esperanza de vida en España supera los 80 años. Cada vez vivimos más, pero este aumento se debe a los hábitos o a la genética. ‘Informativos Telecinco’ ha hablado con una bióloga para que dé las claves sobre cómo envejecer de la manera más saludable.

La bióloga Tamara Pazos asegura que la clave de la longevidad no tiene tanto que ver de cómo nos cuidamos a nivel individual.

“Nuestro ADN es el mismo que hace 200 años, no ha cambiado, no hemos evolucionado tanto sin embargo vivimos mucho más y no es porque estamos todos corriendo, comiendo mejor o cuidándonos, no. Es porque tenemos saneamiento público, diseño de espacios laborales más seguros, tenemos vacunas, tenemos avances”, explica Tamara Pazos.

“Lo que más longevidad da es la ciencia, la investigación y las medidas públicas que nos protegen”

Envejecer de una manera saludable tiene que ver sobre todo con cómo nos cuidamos a nivel social. Tamara Pazos asegura que es ahí donde tenemos que poner el foco “en terapias regenerativas, en recursos sociales y públicos”. Espacios públicos que hagan que una persona de 80 años se sienta “parte activa de la sociedad y que me anime a participar activamente” viviendo así más años con calidad de vida.

Esta calidad de vida en personas de avanzada edad pasa por un cambio de diseño de los espacios públicos. Tamara Pazos enumera las zonas públicas para envejecer con calidad como “centros cívicos, espacios en parques o zonas que te permitan dar paseos”, lugares que hacen que la gente salga y se reúnan para tener una vida social.

Integrar a las personas mayores en la sociedad de una manera más activa conlleva un cambio de mentalidad y de creencias sobre el significado de envejecer.

Tamara Pazos pretende “denostar el concepto de que el envejecimiento es algo malo en la sociedad”, por ello es necesario devolver a las personas mayores el valor que tienen.

“En la evolución de la especia humana los abuelos y las abuelas han sido claves” en la transferencia de cultura y experiencia que nos ha permitido evolucionar.