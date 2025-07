Suspendido el desahucio de una inquiokupa en A Coruña por la falta de un cerrajero

Yolanda Menadas 09 JUL 2025 - 14:12h.

“Puede que me cueste una inhabilitación, pero yo esa puerta la voy a abrir yo”, insistía el letrado Xaime da Pena

Primera sentencia estimatoria en España desde que se suspendió el Decreto ley 11/2020

A CoruñaHoy Pilar Pérez iba a recuperar su vivienda de A Coruña tras convertirse su inquilina en inquiokupa después de cinco años de lucha. El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de A Coruña había dictado sentencia estimatoria a la demanda de Pilar, la primera sentencia de este tipo en España. Pero el desahucio se ha suspendido por la falta de un cerrajero en el inmueble.

A las 9:30 horas de la mañana, Pilar y su abogado, Xaime da Pena, se encontraban a las puertas de su vivienda en la calle Eusebio da Guarda. El desahucio estaba previsto para las 10 horas, pero la gestora judicial tomó la decisión de posponer el alzamiento de la vivienda siete minutos después de la hora convocada, a las 10:07 horas al no estar presente el cerrajero. “Debe estar aquí a las 10 horas, a la hora que venimos”, explicaba la gestora. De poco sirvió que el abogado de la propietaria le solicitase que esperase.

“Cualquier persona que trabaje en el juzgado, sabe que se puede retrasar un testigo siete minutos y se retrasa”, decía ante las cámaras da Pena.

Momentos tensos en la puerta de la vivienda

Ante la parálisis, da Pena aseguró que entraría igualmente a la vivienda. “Puede que me cueste una inhabilitación, pero yo esa puerta la voy a abrir yo”, insistía el letrado. Primero él y su defendida revisaron el buzón de la vivienda, por si la llave se encontraba en su interior. Después, subieron hasta la tercera planta y timbraron para comprobar si había alguien dentro.

Finalmente tuvieron que abandonar su objetivo al carecer de autorización judicial. «Si no hubiese prensa habríamos entrado y actuado como hacen los okupas, pero al haber periodistas y no perjudicar a mi clienta he decidido esperar», señaló el letrado en su tono habitual.

Por su parte, Pilar, acompañada por sus dos hijos y otros familiares y amigos, admitía que no sabía que era ella la que debía citar al cerrajero y mostró su malestar: “Ella puede estar dentro”.

Se ha suspendido el decreto aprobado para anular los desahucios en la pandemia

Ambos esperan que la próxima fecha sea cuanto antes. Pilar ganó el juicio en mayo al demostrarse que su inquilina no se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica extrema. Con esta excusa, la inquiokupa trataba de ampararse basándose en el Decreto ley 11/2020. Este decreto paralizaba los desahucios con motivo de la pandemia del Covid-19 y fue prorrogado en varias ocasiones por parte del gobierno central. Esta resolución es la primera tras su suspensión.

Antes de que se anulara hoy el desahucio, Pilar comentaba cómo se sintió ella mientras el decreto estaba vigente ante los medios de comunicación presentes: «Durante ese tiempo nadie me preguntó a mí en qué situación estaba cuando me embargaron la pensión para abonar los gastos de facturas que la inquilina no pagó y con ella pidiéndome dinero». En concreto, le solicitó 10.000 euros para irse. Además de esta denuncia, Pilar demandó a la mujer inquiokupa por coacciones.