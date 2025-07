Vilagarcía cancela el concierto de Mägo de Oz por frivolizar con la prostitución y las drogas

Yolanda Menadas 23 JUL 2025 - 14:25h.

Vilagarcía de Arousa toma la drástica decisión tras las declaraciones del guitarrista de Mägo de Oz en plena actuación

En su lugar, el 19 de agosto actuará la banda "Los toreros muertos"

PontevedraEl grupo Mägo de Oz tenía previsto actuar el próximo 19 de agosto en Vilagarcía de Arousa, hasta hoy. El gobierno local ha decidido cancelar su concierto tras las declaraciones de su guitarrista, Víctor de Andrés, en plena actuación: "Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia. Me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas".

Ante estas palabras, el concello les amenazó ayer con suspender su actuación si no rectificaban públicamente, ya que consideraba que “no son admisibles”, pero al no llegar ese comunicado, opta por la cancelación y da así por clausurada la polémica.

“Tras este incidente, del que el ayuntamiento no fue responsable, lo importante es que la programación de San Roque continúe y se presentará en los próximos días. Una programación hecha, como en los últimos años, para todos y con todos”, dice el comunicado municipal.

El procedimiento de contratación no estaba cerrado, ya que se trata de un contrato negociado sin publicidad, una fórmula legal habitual cuando se trata de contratar a un artista o grupo para un evento concreto.

Desde el ejecutivo socialista, defienden que el grupo estaba invitado por su trayectoria profesional y su valor artístico, no por sus “opiniones políticas, que son libres, gusten o no”. Además, en su discurso, de Andrés no sólo habló de explotación sexual y consumo de estupefacientes, sino que también dirigió unas palabras al presidente del gobierno: "Sánchez, retuitéame esta mierda, me cago en tus muertos, gilipollas", soltó.

En su lugar actuarán Los toreros muertos

Y a rey muerto rey puesto, Mägo de Oz ya tiene sustituto. La que subirá al escenario el próximo día 19 de agosto será la banda Los toreros muertos, liderada por Pablo Carbonell y conocida por canciones como 'Mi agüita amarilla', 'Yo no me llamo Javier' o 'Soy un animal', entre otros temas. El grupo nació en plena Movida Madrileña en 1984 y aunque el punk, el rock y el pop marcaron su estilo, la marca de la casa fue y sigue siendo su transgresor sentido del humor.

Otros de los cantantes que pasarán por Vilagarcía son Ainhoa Arteta y David Bustamante, “y otras actuaciones que se desvelarán en los próximos días», señalan fuentes municipales en un comunicado.