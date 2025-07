Gaga tiene confirmadas tres noches en Barcelona, los días 28, 29 y 31 de octubre, en el Palau Sant Jordi

Así es el esperado disco de Lady Gaga: 14 canciones con las que vuelve a ser la estrella del pop que fue

Compartir







Lady Gaga se encuentra inmersa en su gira mundial 'The MAYHEM Ball', que marca su regreso a los escenarios tras la 'Chromatica Ball' de 2022. La artista no planeaba un nuevo tour, pero la respuesta de sus fans la hizo replanteárselo gracias al éxito de su álbum 'Mayhem', lanzado el pasado 7 de marzo.

Ha sido en uno de sus conciertos, en concreto en Las Vegas, donde la cantante ha vivido uno de los momentos más incómodos de lo que lleva de tour, protagonizando una aparatosa caída mientras interpretaba el tema 'Vanish Into You'.

Entrando entre el público en una fase interactiva del show, Gaga perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Gran parte del accidente fue inmediatamente viralizado por los fans que estaban allí presentes.

Afortunadamente, la artista se levantó con rapidez y completó la actuación sin perder el ritmo, recibiendo una ovación por su profesionalidad y entereza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un miembro de su equipo de cámara que grababa la actuación también pareció tropezar instantes antes que la intérprete en la misma zona, tal y como se observa en un video compartido por un fan en X, antes Twitter.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese al incidente, la noche incluyó momentos icónicos como bailarinas encerradas en jaulas, partidas de ajedrez en vivo con humanos como piezas, y escenas simuladas. El montaje escénico combinó elementos de ópera, performance y pop: Gaga emergía enterrada en arena, vestida con armadura, o deslizando por una pasarela en góndola junto a su alter ego 'Mistress of Mayhem'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

También en Las Vegas sorprendió al público al presentarse sin maquillaje para la interpretación emocional de 'How Bad Do U Want Me'. Comenzó el encore con un cambio radical: sin peluca, luciendo solo un body negro, abrigo de cuero, gorro y gafas de sol, resaltando su belleza natural. Un momento estético que contrastó con su habitual teatralidad.

Los detalles de su gira

El repertorio incluyó canciones emblemáticas de toda su carrera y varias del nuevo álbum. El setlist consiste en 27 a 29 temas, comenzando con éxitos como 'Bad Romance', 'Born This Way', 'Poker Face' y nuevas canciones como 'Perfect Celebrity', 'Killah' y 'Die With a Smile', entre otros.

La gira abrió en la T‑Mobile Arena de Las Vegas el pasado 16 de julio y contó con otros dos shows más, fechados al pasado 18 y 19. Ahora, el tour se extenderá por Estados Unidos y luego Europa. En otoño, Gaga tiene confirmadas tres noches en Barcelona, los días 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi, con entradas agotadas. Otras ciudades incluyen Nueva York, Chicago, Londres y Milán. Finalizará en Tokio, con shows el 25, 26, 29 y 30 de enero de 2026.