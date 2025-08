Yolanda Menadas 06 AGO 2025 - 12:25h.

La Xunta considera que la propuesta enviada presenta múltiples deficiencias técnicas y exige que se reinicie el procedimiento desde cero

Santiago de Compostela aplicará un recargo de hasta el 150% en el IBI a las viviendas vacías para incentivar el alquiler

Santiago de CompostelaLa Xunta ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento de Santiago para declarar la ciudad como zona tensionada de vivienda. El Gobierno gallego considera que la propuesta enviada presenta múltiples deficiencias técnicas y exige que se reinicie el procedimiento desde cero.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Vivenda, identificó varios errores en la documentación presentada en mayo. Entre ellos, la falta de un calendario claro para aplicar las medidas correctoras, la ausencia de mecanismos de seguimiento y la inclusión de actuaciones que ya estaban en marcha, lo que, según la administración autonómica, vacía de contenido el plan exigido por la ley.

También se cuestiona el uso de fuentes no oficiales en el diagnóstico —como estudios de empresas privadas como inmobiliarias— y la falta de detalle sobre aspectos clave, como el número y la ubicación de los grandes tenedores de vivienda en la ciudad. Otro de los puntos señalados fue la propuesta de reducir de diez a cinco inmuebles el umbral para considerar a alguien como gran poseedor, sin justificación técnica suficiente.

El ayuntamiento cree que existe voluntad política de frenar el proceso

El Concello, sin embargo, no comparte este criterio. Ya en julio, el equipo de la alcaldesa Goretti Sanmartín criticó que los requerimientos del IGVS estaban “repletos de juicios de valor que non son propios dun procedemento administrativo” y mostró su sorpresa por el hecho de que la Xunta cuestionara un estudio elaborado por personal experto de la Universidade da Coruña. El gobierno local interpreta que existe una voluntad política de frenar el proceso. Pese al rechazo autonómico, el Ayuntamiento no da el proceso por cerrado y asegura que no va a desistir.

Por el momento, A Coruña sigue siendo el único municipio gallego con la declaración de zona tensionada aprobada. Esta figura, recogida en la Ley estatal de Vivienda, permite limitar el precio de los alquileres en áreas con fuerte presión del mercado.