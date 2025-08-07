Detenido en Pontevedra por quebrantar la orden de alejamiento y agredir a su pareja en plena calle

Europa Press Redacción Galicia 07 AGO 2025 - 13:15h.

La joven relató que se veían a veces, aunque siempre acababan en insultos, amenazas y nuevas agresiones

PontevedraUn hombre ha sido detenido en Pontevedra tras quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su pareja en plena vía pública. La rápida intervención de varios testigos permitió frenar la agresión y alertar a la Policía Local, que arrestó al presunto agresor poco después.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del domingo 20 de julio, en torno a las 00:30 horas. Según ha informado el Ayuntamiento de Pontevedra, los agentes recibieron una llamada de emergencia alertando de que una joven estaba siendo agredida por su pareja sentimental y necesitaba ayuda inmediata.

Ya lo había denunciado y había una orden de alejamiento en vigor

Cuando los agentes llegaron al lugar, la víctima confirmó que mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año con el hombre, aunque ya lo había denunciado anteriormente. De hecho, en ese momento estaba en vigor una orden de alejamiento dictada por un juez, que el detenido habría incumplido al acercarse a ella.

La joven relató que, pese a la medida de protección, en ocasiones accedía a verlo por las promesas de cambio, aunque estas siempre acababan en insultos, amenazas y nuevas agresiones.

Detenido y puesto a disposición judicial

El presunto agresor fue localizado y detenido por la Policía Local por un delito de quebrantamiento de condena. Ya ha sido puesto a disposición judicial.

La Policía Local, por su parte, ha querido agradecer la colaboración ciudadana, subrayando “la rápida actuación y el compromiso” de quienes socorrieron a la víctima y dieron la voz de alarma.