La victima de Don Benito denunció tres veces y estuvo en VioGén: ¿por qué no había orden de alejamiento?

La mujer asesinada en Don Benito deja cuatro niños huérfanos, el menor de solo tres años

Consternación en la localidad de Don Benito (Badajoz) por el asesinato de una mujer marroquí de 34 años. Tras varios días de desaparición y una denuncia interpuesta el pasado 30 de julio, el cuerpo de la víctima fue hallado en la madrugada del lunes en una nave de un polígono industrial. Su pareja, un hombre de 41 años de la misma nacionalidad, ha sido detenido como presunto autor del crimen. Serían ya 24 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025.

La víctima deja cuatro hijos menores, el más pequeño de tres años. Aunque había estado incluida en el sistema VioGén por denuncias previas de violencia de género —llegando a presentar hasta tres—, su caso fue dado de baja en agosto de 2021, después de que ella misma retirara la última denuncia, según informa el diario 'HOY'.

"Nos constan tres denuncias de esta persona, sin órdenes de protección en ninguna de las tres"

En ese momento, al no existir un procedimiento judicial en curso ni una valoración de riesgo activa, no se adoptaron medidas de protección como una orden de alejamiento. Según el medio local citado, la retirada de la denuncia habría motivado que el caso se desactivara dentro del sistema, lo que dejó sin efecto cualquier seguimiento o restricción sobre el presunto agresor. Por ello, cuando se produjo el crimen, no existía ninguna medida judicial vigente que impidiera el contacto entre ambos.

"Nos constan tres denuncias de esta persona, sin órdenes de protección en ninguna de las tres y el caso está inactivo desde agosto de 2021", ha explicado Beatriz Arjona Rovira, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. La investigación del crimen continúa.

Trámites para la repatriación del cuerpo de la mujer a su país de origen, como desean sus parientes

La Comunidad Islámica de la población pacense se ha puesto a disposición de la familia de la víctima para llevar a cabo los trámites necesarios en coordinación con las autoridades españolas para la repatriación del cuerpo, tal y como desean sus parientes. Un miembro de este colectivo ha informado a los periodistas que la víctima y su pareja llevaban bastante tiempo afincados en Don Benito.

Expertas en violencia de género señalan que casos como este ponen de relieve ciertas carencias en el sistema de protección, especialmente cuando las víctimas retiran sus denuncias antes de que se dicten medidas judiciales. La ausencia de una orden de alejamiento no siempre equivale a la ausencia de riesgo, por lo que reclaman una revisión de los protocolos para evitar que la protección se desactive automáticamente. Consideran necesario reforzar la coordinación entre denuncias previas, valoraciones de riesgo y decisiones judiciales, para garantizar una respuesta más eficaz.