El centro de Fisterra informó sobre la necesidad de evacuar con carácter de urgencia a un pasajero por enfermedad

Rescatan a cuatro espeleólogos tras ocho horas atrapados en una cueva del Pirineo de Huesca

Compartir







Santiago de CompostelaUn pasajero del crucero 'Independence of the Seas' ha tenido que ser evacuado de urgencia en la noche de este sábado por el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tal y como ha informado Salvamento Marítimo a Europa Press, en torno a las 21:30 horas de este sábado el centro de Fisterra informó al de Vigo sobre la necesidad de evacuar con caracter de urgencia a un pasajero de este barco por una emergencia médica.

PUEDE INTERESARTE Rescatado en helicóptero un hombre atrapado en las rocas de La Garrofa tras sufrir un golpe de calor en la playa

Así, Gardacostas de Galicia moviliza el helicóptero Pesca I para realizar la evacuación aeromédica de esta persona directamente al hospital, donde los controladores ya habían gestionado su recepción con el 061.

PUEDE INTERESARTE Localizan el cuerpo sin vida de un montañero estadounidense que desapareció en julio en Monte Perdido, Huesca

Asimismo, en los últimos días Salvamento tuvo que efectuar otro rescate en Galicia, en concreto, el de una pasajera del crucero 'Disney Fantasy', que tuvo que ser evacuada de urgencia cuando la embarcación se encontraba a unas 25 millas enfrente del municipio de Porto do Son (A Coruña).