Los equipos conjuntos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y especialistas de montaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han localizado este viernes en la cara norte del Monte Perdido, en el término municipal oscense de Bielsa, el cadáver del montañero estadounidense de 27 años desaparecido desde el pasado mes de julio.

El cuerpo sin vida del joven norteamericano ha aparecido este viernes, a las 13:15 horas, en una zona de difícil acceso y caída de unos 200 metros, ha informado el instituto armado. El dispositivo de búsqueda se inició el pasado 14 de julio, después de estacionar su vehículo en la localidad de Torla el 9 de julio y de que no llegara a su domicilio cuando tenía previsto, el 12 de julio.

En el operativo, catalogado como Operación de Rescate Complejo (ORC), participaron también efectivos del GREIM de Aragón, Navarra y Lérida, así como la Unidad Aérea de Benasque, guías caninos, perros de búsqueda de personas y pilotos de drones, que recorrieron los tres sectores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido --Pineta, Añisclo y Ordesa--.

El cuerpo ha sido evacuado mediante la vía aérea

La búsqueda continuó en los días posteriores, con la incorporación de diferentes unidades de la Guardia Civil, como el Equipo Pegaso y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de Aragón.

El 2 de agosto, se sumó la UME con personal especialista en montaña, servicio cinológico, operadores de drones y su servicio aéreo que, junto al resto de efectivos del Instituto Armado, han recorrido de forma conjunta y muy activa las zonas de más difícil acceso y mayor requerimiento técnico del Parque Nacional.

El cuerpo del montañero ha sido evacuado por la Unidad Aérea de Benasque mediante un ciclo grúa y trasladado a la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios para llevarlo al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para confirmar su identidad.