Investigan la muerte de una mujer que ha caído desde un cuarto piso en Vigo

Los investigadores, que intentan esclarecer lo ocurrido, descartan que se trate de un crimen

El marido de la víctima se encontraba en su domicilio pero no se percató del suceso en el momento de los hechos

VigoLa Policía Nacional investiga la muerte de una mujer que se cayó desde un cuarto piso en Vigo.

Fuentes policiales han confirmado a EFE este domingo que el marido de la víctima se encontraba en su domicilio y que no se percató del suceso en el momento de los hechos.

Esclarecer lo ocurrido

El suceso se registró alrededor de las doce del mediodía, en un inmueble del edificio situado en el número 51 de la Avenida de la Florida.

El 112 Galicia recibió la información de este suceso a través de Emerxencias Sanitaria hacia el mediodía.

Los investigadores, que descartan que tras esta muerte haya un homicidio, intentan esclarecer lo sucedido.