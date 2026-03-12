Gonzalo Barquilla 12 MAR 2026 - 13:08h.

Antonio del Castillo felicita a la UCO por el caso de Francisca Cadenas en Extremadura y lamenta que no pudieran actuar con su hija

La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

El hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas Márquez, desaparecida desde 2017, en una vivienda de la localidad de Hornachos (Badajoz), ha provocado una ola de reacciones. Entre ellas, destaca la de Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, que ha compartido un mensaje en redes sociales en el que felicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el resultado de la investigación, pero en el que también aprovecha para recordar una antigua polémica relacionada con el caso de su hija.

"Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas", ha comenzado escribiendo el padre de la joven sevillana desaparecida en enero de 2009. "Cuando yo pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) me respondió que había visto muchas películas", ha añadido, destacando que quiso contar con el apoyo de esa unidad de élite y no pudo.

El padre de Marta ha concluido su publicación con una frase breve pero significativa, en la que contrasta el avance logrado en Extremadura, donde la intervención de la UCO ha sido clave para detener a dos sospechosos, con la situación de su caso: "A los resultados me remito".

La desaparición de Francisca Cadenas y la investigación en el caso de Marta del Castillo

Las palabras de Antonio del Castillo llegan después de que la Guardia Civil localizara restos óseos de Francisca Cadenas Márquez en el patio de una vivienda de Hornachos, en Badajoz. En el marco de la investigación han sido detenidos unos vecinos de la víctima, dos hermanos que presuntamente habrían ocultado el cuerpo en su propia casa durante años. La operación, dirigida por la UCO, ha permitido localizar los restos en el interior del inmueble y esclarecer, al menos parcialmente, una desaparición que llevaba años sin resolverse.

La desaparición de Francisca Cadenas se produjo el 9 de mayo de 2017. Aquella noche la mujer salió de su domicilio para realizar una gestión rápida en una tienda cercana, pero nunca regresó. Desde entonces se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en la zona, con batidas, rastreos y diversas líneas de investigación, aunque durante años no se logró encontrar ninguna pista concluyente sobre su paradero. El reciente hallazgo de los restos supone ahora un avance decisivo en el caso y abre una nueva fase judicial para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

La reacción de Antonio del Castillo vuelve a situar en el foco el caso de su hija, uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de España. Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009 y su asesinato provocó una enorme conmoción social. Miguel Carcaño fue condenado por el crimen, pero el cuerpo de la joven nunca ha sido localizado. Más de 17 años después, la familia continúa pendiente de varias vías judiciales que podrían tener repercusión.

Entre ellas se encuentra el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra la absolución por falso testimonio de Francisco Javier García Marín, conocido como ‘El Cuco’. La Audiencia de Sevilla anuló su condena al considerar que, al haber sido juzgado previamente como menor por encubrimiento, tenía derecho a no declarar contra sí mismo, incluso aunque faltara a la verdad. Los padres de Marta sostienen que ese testimonio pudo influir en el juicio celebrado contra los adultos y, especialmente, en la absolución de Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño.