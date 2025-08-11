Las primeras pesquisas de la Benemérita apuntan a la implicación de otras personas

La Guardia Civil ya investiga la muerte violenta del hombre, del que no se conocen datos sobre su identidad

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Mesía (A Coruña), por un disparo de arma de fuego, según han informado fuentes del instituto armado. El suceso ocurrió este domingo sobre las 17.10 horas en el interior de una vivienda de la parroquia de Visantoña.

La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya los sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima.

La Guardia Civil, que ya investiga lo ocurrido y realiza, cree que podría haber otras personas implicadas. El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores estarán a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.