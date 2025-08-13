Yolanda Menadas 13 AGO 2025 - 13:16h.

LugoLa Policía Local de Lugo ha detenido a un hombre y a una mujer después de una disputa en su domicilio que terminó con ambos necesitando asistencia sanitaria.

El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana del domingo. Una patrulla acudió al inmueble tras recibir una llamada en la Sala del 092 alertando que se estaba produciendo una discusión entre dos personas en una vivienda de la zona de A Campiña.

Al llegar, los agentes fueron recibidos por un familiar de la pareja y otros dos testigos, que relataron lo ocurrido. Una de estas personas explicó que, en el transcurso de la riña, la chica le había lanzado el router a su novio, pero le había alcanzado a ella en la cabeza de forma accidental.

Después, los agentes entrevistaron por separado a ambos implicados y comprobaron que el hombre tenía varios arañazos en la zona de la espalda. Según contó a la Policía Local, la discusión se inició por un tema de celos. La mujer, por su parte, afirmó que su compañero sentimental le había golpeado y la había tirado al suelo.

El juzgado ha abierto diligencias a ambos

El intercambio de versiones, unido a la valoración inicial de lo sucedido, derivó en la detención de los dos. Los agentes pidieron asistencia sanitaria de inmediato: el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y la mujer recibió atención en un centro médico.

En ambos casos, el traslado se realizó ya en calidad de detenidos, bajo custodia policial. Tras ser dados de alta, fueron conducidos a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias que han sido remitidas al Juzgado.