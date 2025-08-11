Detienen a un hombre por violencia de género en las fiestas de Xiringüelu, en Asturias

Durante las fiestas, la Guardia Civil detuvo a dos hombres por violencia de género y quebrantamiento de orden de protección

Tensa negociación policial en Gijón, Asturias, tras subirse un joven a una grúa a más de 30 metros de altura

Compartir







Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por violencia de género en el marco de la fiesta del Xiringüelu, en el municipio de Pravia. La Guardia Civil ha informado también de la detención de otra persona por quebrantamiento de la orden de protección en violencia de género. Se ha investigado a otras dos, por delito de lesiones y alcoholemia positiva.

Tras el dispositivo desplegado, se han registrado 138 denuncias por infracciones a diversa normativa tanto nacional como autonómica. De dichas infracciones 76 lo han sido por alcoholemia y positivo en drogas, 49 por tenencia o consumo de drogas en la vía pública. El resto se distribuyen en desobediencia y resistencia a agente de la autoridad, portar armas blancas y venta ambulante.

Ha sido este lunes cuando ha finalizado el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil de Asturias estableció desde el pasado día 7 de agosto en el entorno y en la propia localidad de Pravia para que la fiesta discurriera con total normalidad.

En el dispositivo han intervenido 249 Guardias Civiles de diferentes unidades y especialidades y medios materiales como 1 helicópteros, 12 drones, 4 inhibidores, 4 anti drones, así como sistemas de video vigilancia con transmisión de imágenes a través de IP.