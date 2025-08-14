Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto

Detienen a un hombre por haber provocado un incendio que arrasó 3.000 hectáreas en Zamora

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Ourense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo.

La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos.

En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de 5.000 hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres. Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes.