Incendio

Detenido el presunto autor de dos focos del fuego de Oímbra, Ourense, con tres heridos graves

Incendio forestal en OÍmbra, Ourense
Vista de la aldea de As Chás, Oímbra, Ourense, durante el incendio forestal que se declaró el 12 de agostoEFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Ourense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo.

La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos.

En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de 5.000 hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres. Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes. 

