La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre como supuesto responsable del incendio forestal que ha quemado unas 3.000 hectáreas de varias localidades y que se originó en Puercas de Aliste, que pertenece al municipio zamorano de Gallegos del Río.

Esta detención se suma a la registrada la pasada semana por el incendio de Mombeltrán (Ávila), donde un trabajador de extinción de incendios ha ingresado ya en prisión provisional, comunicada y sin fianza como supuesto autor del incendio que arrasó unas 2.200 hectáreas el pasado 28 de julio.

Y a otra investigación abierta ayer contra otro hombre en la provincia de León, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

