Última hora de los incendios forestales| Fluidez en las carreteras pese a que el fuego corta una docena de vías, incluida la A-52

Arden casas, naves y coches en la aldea de Caridade, en el municipio ourensano de Monterrei, fruto del incendio de Oímbra, parroquia de A Granxa, que ha afectado a una superficie de 5.000 hectáreas de dicho municipio. "Es la peor situación que vi en 20 años de trabajo, se prevén 48 horas muy duras", comenta un brigadista de Verín a Europa Press.

Tal y como ha confirmado, la situación en Caridade es "muy crítica", ya que han ardido coches, animales y alguna nave. Algo que, destaca, "nunca había pasado en Galicia". Esto, ha sucedido en el contexto de una noche en la que fue necesario desalojar a 27 vecinos de Albarellos. Además, fueron confinados los lugares de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa.

"El colapso del servicio es total"

El fuego se inició a las 14.39 horas del martes y para su extinción se movilizaron por ahora 13 técnicos, 35 agentes, 53 brigadas, 35 motobombas, 2 pas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 8 aviones. También se incorporaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, lo harán dos hidroaviones franceses.

En palabras del brigadista ourensano, "el colapso del servicio es total", pero tampoco cree que "se pueda hacer mucho más fuera de un modelo de gestión distinto", por lo que hay que "dejar pasar los días y que mejore la situación" y, de cara al futuro, "cambiar el modelo preventivo".

Los vientos cambiantes están suponiendo una dificultad añadida para los servicios de extinción. "Hace dos noches en Vilardevós tuvimos un accidente por este motivo, ardieron dos coches y me quemé un lado de la cara", señala. No obstante, ha admitido que dentro de la situación "están teniendo suerte".