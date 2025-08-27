El detenido ha dado negativo en los test de alcoholemia y drogas

El conductor del turismo que ha embestido este miércoles a varios peatones en el cruce de la plaza de Mina, en el centro de A Coruña, se encuentra ingresado en el hospital de Oza por orden judicial y está bajo vigilancia. Está ingresado a la espera de ser sometido a una evaluación psiquiátrica. Informa en el vídeo Marta Coira.

El atropello ha dejado seis heridos, entre ellos una menor de cuatro años, con pronóstico grave. Tal y como explica la reportera, ha sido el propio conductor del vehículo el que ha relatado lo sucedido a la policía. Estaba estacionado en un vado cercano al paso de peatones. Cuando éste se ha puesto en verde, ha acelerado y ha atropellado a la gente que estaba cruzando la calle en esos momentos.

Según las fuentes policiales, el detenido ha dado negativo en los test de alcoholemia y drogas. La mayor parte de su declaración han sido incongruencias. También cabe destacar que cuatro de los seis heridos han sido dados de alta. Todavía permanecen hospitalizados dos, uno de ellos un hombre coruñés que está ingresado en la UCI.

El atropello sucedió pasadas las doce del mediodía en el paso de peatones, ubicado en pleno centro de A Coruña, en la plaza de Mina, cuando un turismo, por causas que se desconocen, atravesó “a toda velocidad” según algunos testigos el paso de cebra, y arrolló a varios peatones, que cruzaban en ese momento, con el semáforo en verde para el paso de los mismos.

Numerosos efectivos de emergencias se han desplazado hasta la plaza, donde han atendido al menos a seis personas en el mismo lugar del accidente, y han confirmado que han trasladado a cuatro de ellos al CHUAC. Uno de los heridos impactó contra la luna delantera del vehículo implicado en el atropello.