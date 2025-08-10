Los Mossos d'Esquedra buscan al conductor responsable de un atropello múltiple en Granollers, Barcelona

El conductor huyó en dirección a Canovelles

Los Mossos d'Esquedra buscan al conductor responsable de un atropello múltiple ocurrido sobre las 23:45 horas de ayer sábado en Granollers (Barcelona), que provocó ocho heridos de diversa consideración.

Según fuentes policiales conocedoras del caso consultadas por EFE, el suceso se produjo en la calle de Maria Palau, en el barrio de Congost de Granollers, y testigos presenciales identificaron al conductor que causó el atropello múltiple, quien huyó tras impactar el vehículo que conducía contra una farola de la calle.

Los heridos y otros testigos presenciales pudieron identificar al conductor

Una vez se personaron en el lugar los equipos de emergencia, los ocho heridos fueron trasladados al Hospital de Granollers (los dos más graves), al Hospital de Mollet (dos menos graves) y al CAP de Granollers (cuatro leves).

Después del atropello, varias decenas de vecinos se concentraron en la zona del suceso e iniciaron una protesta, lo que llevó a intervenir a patrullas de los Mossos para apaciguar los ánimos.

Los heridos y otros testigos presenciales pudieron identificar al conductor causante del atropello múltiple que, al parecer, huyó en dirección a Canovelles (Barcelona).

Efectivos de los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda del autor del atropello múltiple, pero hasta el momento no ha podido ser detenido.

Horas más tarde del suceso, la policía recibió el aviso de que un turismo estaba ardiendo en Canovelles, y se cree que podría tratarse del coche implicado en el atropello múltiple de Granollers.