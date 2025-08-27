Patricia Martínez 27 AGO 2025 - 14:11h.

El vehículo atravesó el paso de peatones en el momento en el que cruzaban varias personas

A CoruñaUn turismo que atravesaba el paso de peatones en el cruce de la plaza de Mina en el centro de A Coruña embistió a varios peatones este miércoles, dejando al menos seis heridos, ninguno de ellos en estado grave.

El atropello sucedió pasadas las doce del mediodía en el paso de peatones, ubicado en pleno centro de A Coruña, en la plaza de Mina, cuando un turismo, por causas que se desconocen, atravesó “a toda velocidad” según algunos testigos el paso de cebra, y arrolló a varios peatones, que cruzaban en ese momento, con el semáforo en verde para el paso de los mismos.

Numerosos efectivos de emergencias se han desplazado hasta la plaza, donde han atendido al menos a seis personas en el mismo lugar del accidente, y han confirmado que han trasladado a cuatro de ellos al CHUAC. Uno de los heridos impactó contra la luna delantera del vehículo implicado en el atropello.

En un primer momento, fueron los agentes de la Policía Local, los que se desplazaron al lugar para atender a las víctimas, tendidas en el suelo. Además, los agentes también han precintado la zona del accidente para facilitar las tareas de auxilio y traslado de los heridos.

Tras el accidente han sido trasladadas al complejo hospitalario 6 personas, cinco al Servicio de urgencias del hospital Universitario de A Coruña y un menor de edad al materno infantil. De ellos, tres adultos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, son dos mujeres y un hombre. Y los otros dos adultos, un hombre y una mujer, con pronóstico leve.

El conductor se encuentra detenido a la espera de diligencias

Según relatan algunos testigos, el conductor habría acelerado justo antes y, tras el atropello, trató de huir del lugar. Ahora se encuentra detenido, tras ser identificado por la policía, a la espera de diligencias. El accidente, sucedido pasadas las doce, en un momento de intenso tráfico en la zona ha provocado gran revuelo entre los peatones que pasaban por la plaza, y también retenciones de tráfico en los alrededores de esta zona de la ciudad. De hecho, la calle Juana de Vega ha permanecido cortada al tráfico desde la Plaza de Pontevedra.

La Policía Local está intentando averiguar si el conductor venía desde el parking o desde la carretera cuando cruzó a toda velocidad el paso de peatones.