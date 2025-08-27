Los vecinos de Quiroga logran que las llamas que han rodeado varios pueblos no lleguen a las viviendas

Última hora de los incendios en España: Desalojados dos pueblos en Ibias, Asturias, ante el rápido avance de las llamas

En Galicia el incendio que más preocupa es el de la provincia de Lugo. No obstante, hay cuatro incendios activos. Los de Quiroga y A Pobra de evolucionan mejor. Los medios de extinción y los vecinos han conseguido que el fuego no llegue a las casas, cuenta Hildegart Romero desde Galicia.

En Quiroga hay 120 pueblos, de ellos 25 se han visto cercados por las llamas pero han conseguido salvarlos.

La Ribeira Sacra se ha visto cubierta de rojo por el fuego ante la perplejidad de los vecinos, que veían como el fuego se acercaba a sus viviendas.

Los vecinos ponen su vida en riesgo para parar los incendios

Algunos trataban de ayudar como podían para proteger su aldea de la atrocidad de las llamas. “Es peligroso pero hay que intentar ayudar como sea”, comentaba un joven.

En Prada, los vecinos desalojados reflejaban en sus rostros la incertidumbre de no saber qué será de sus hogares, pero pronto llegaban los bomberos y las brigadas forestales.

La lucha contra el fuego allí nos ha dejado la imagen de un conductor de un buldócer, que se veía obligado a huir en su intento desesperado de despejar el camino para frenar el avance del fuego.

Los medios aéreos no han cesado en su labor, recargando sus depósitos en Augas Mestas, a escasos metros de las llamas.

Los vecinos han salvado sus casas. La situación ha dado un respiro en las últimas horas pero los efectivos no han perdido de vista este incendio que ha calcinado ya 800 hectáreas en Galicia.